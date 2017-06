Clubleiding Napoli ziet PSV-doelman Zoet zitten

La­tijns-Ame­ri­kaan­se transferkoorts bij PSV

10 juni EINDHOVEN - Opnieuw is in Eindhoven Latijns-Amerikaanse transferkoorts uitgebroken. In Mexico wordt PSV al dagenlang wederom nadrukkelijk in verband gebracht met aanvaller Hirving Lozano (21), die gisteren nog scoorde voor de nationale ploeg van de Mexicanen. Afgelopen week gaf president Jesús Martínez van zijn huidige club Pachuca al aan dat PSV met twee Spaanse clubs in de race is om de linksbuiten aan te trekken. PSV wilde daar niet op reageren.