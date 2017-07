Cocu: 'PSV-selectie zeker nog niet compleet'

"We hebben natuurlijk elk jaar met deze periode te maken en gaan niet overhaast te werk", aldus de coach. "Aan de andere kant willen we onze selectie natuurlijk ook snel op orde hebben. Het is nu nog niet zo dat ik kan zeggen dat er op korte termijn iets valt."

De trainer van PSV zag zijn ploeg bij RKC met 0-2 winnen. In de tweede helft scoorde Steven Bergwijn twee keer. Alom is bekend dat Cocu graag Marco van Ginkel zo snel mogelijk aan zijn selectie wil toevoegen. Ook is PSV druk bezig om Derrick Luckassen binnen te halen, maar Cocu gaat zelf niet op namen in.

Gakpo

De coach nam ook de jonge Cody Gakpo in de ploeg van PSV. Een jonge aanvaller die de ploeg in de tweede helft bij RKC een aantal momenten op weg hielp, zo ook bij de 0-1 van Bergwijn. Gakpo (18) gaf de assist. "Hij speelt nog bij de onder 19, maar soms is het ook goed om zo'n speler een keer in een wedstrijd de kans te geven", zei Cocu. "Hij heeft een flinke groeispurt gehad en lag er vorig jaar met een blessure een tijd uit. We hebben hem goed gevolgd en wilden hem nu een keer hier aan het werk zien."