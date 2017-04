Hoewel er bij PSV geen clubiconen zijn die snel aan stoelpoten zagen of een achterban is die meteen op de barricades springt, is er wel degelijk druk en kritiek. Het publiek mort, of PSV het nu wil weten of niet. Er heerst grote ontevredenheid over het verloop van dit matte seizoen, waarin PSV derde wordt en ook elders faalde. ,,Ik zou opnieuw beginnen", zegt Aad de Mos, oud-coach en analist op de vraag wat PSV nu moet doen. ,,Het draait om chemie en zodra een groot deel van de spelers weggaat, zou ik de kans te baat nemen om te starten met een frisse staf. Er is te veel gebeurd." De Mos bedoelt het niet oneerbiedig, maar zegt waar het op staat. ,,De vis begint altijd aan de kop te rotten, zegt men dan." Bij PSV piekert men er niet over om Cocu te slachtofferen. ,,We moeten intern evalueren", zei algemeen directeur Toon Gerbrands gisteren, die deze krant van stemmingmakerij betichtte.

Volledig scherm Aad de Mos denkt dat PSV overnieuw moet beginnen. © Pro Shots

Ontgelden

Cocu moet het bij een deel van de de buitenwacht ontgelden en is na drie maanden als interim-trainer en vier jaar als hoofdcoach voor velen Kop van Jut. Het zijn bekende mechanismen op het moment dat de winkelmand waarmee PSV door het seizoen raast, leeg blijft. Extern brokkelt het vertrouwen in de trainer af en manager Brands zorgde niet voor balans in de selectie. Wat PSV via een strak geregisseerd mediabeleid en/of de eigen communicatiekanalen ook probeert uit te stralen, het publiek oordeelt naar aanleiding van de prestaties op het veld. ,,Goed voetbal is achterwege gebleven en er is onvoldoende doorstroming vanuit de jeugd", vindt De Mos. ,,PSV roest vast en er moet nieuw bloed komen. Een goede prestatie tegen Ajax kan dat niet meer veranderen. Er is te lang aangemodderd en PSV is er niet beter op geworden. Kijk eens hoe er gespeeld wordt? Het is altijd behoudend. Zelfs bij Jong PSV zie ik dat terug, neem me niet kwalijk hoor. Bij Ajax worden spelers echt klaargemaakt voor de Arena en komen de talenten door. Bij PSV zie ik dat niet of onvoldoende gebeuren."

Volledig scherm ook het eerste jaar van Phillip Cocu als coach van PSV werd een sof. Daarna boekte hij successen. © PICS UNITED

Mantel der liefde

Volgens De Mos, zelf ook ooit in zwaar weer als PSV-coach, is het tijdperk-Cocu onder te verdelen in een beginperiode, een middenstuk en een eindfase, die nu is aangebroken. ,,Vorig jaar werd men kampioen door het falen van Ajax. Daarvoor werd ook veel met de mantel der liefde bedekt en was er als Cocu geen clubicoon was geweest allang een andere coach gekomen. PSV moet bijblijven, maar heeft dit seizoen een stap teruggedaan. De ploeg is weggeblazen in De Kuip en Ajax is zich duidelijk aan het ontwikkelen. Volgens de directie weet de buitenwacht niet wat er binnen gebeurt, maar de buitenwacht ziet wel prima wat er op het veld gebeurt."

Volledig scherm Phillip Cocu blijft zichzelf. © ANP Pro Shots

Absolute winnaar

Wat is dat toch met Cocu? Een absolute winnaar die als speler vier landstitels pakte met PSV, waarvan de laatste voor veel fans episch was. Dat gold ook voor het tweede kampioenschap als trainer van vorig jaar, waarbij ook hij veel lof kreeg toegezwaaid. Het was immers Cocu die ondanks een beroerde uitgangspositie voor geloof bleef zorgen. Daarnaast wist hij PSV internationaal nog een keer tot grote hoogte te stuwen. Toch won Cocu nooit de populariteitsprijs. Hij voelt zelf niet de behoefte om voor de bühne te scoren en wil zichzelf blijven. Buiten de kleedkamer is hij vlak, integer en beschaafd, binnen gaat hij als het moet flink tekeer. Hij voelt niet de behoefte om daarvan elders veel te laten zien. Cocu bevoordeelt geen media en weet exact wat hij wel en niet kwijt wil. Zijn persconferenties zijn van tevoren doorgaans voorspelbaar, hoewel hij nooit een vraag over voetbal uit de weg gaat.

Niet ter discussie