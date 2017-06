De uittocht bij PSV kan beginnen

EINDHOVEN - De oorverdovende stilte van de afgelopen weken bij PSV werd dinsdag doorbroken met een verrassende transferknal. Het afscheid van Héctor Moreno (29) kwam voor de buitenwacht sneller dan verwacht. De Mexicaanse centrale verdediger verkast naar AS Roma en tekende in Italië een contract voor vier seizoenen. Moreno levert ongeveer zes miljoen euro op en daarnaast kan PSV nog een aantal bonussen incasseren.

Na twee jaar met Champions League-voetbal in Eindhoven had Moreno het wel gezien bij PSV. In 2015 was de spijkerharde verdediger een buitenkansje voor de club en kon technisch manager Marcel Brands hem wegplukken bij het in geldnood verkerende Espanyol. Destijds werd door zaakwaarnemer Mino Raiola al aangegeven dat de samenwerking mogelijk maar twaalf maanden zou duren. De club wist hem nog een jaar te houden, maar kon nu niet concurreren met het aanbod van AS Roma.

Versterking

Moreno bleek in zijn eerste PSV-jaar een flinke versterking en was een van de belangrijkste krachten in het team dat het kampioenschap van seizoen 2015-2016 kon vieren en wist te overwinteren in de Champions League. Vorig seizoen was hij opnieuw de meest stabiele verdediger van de club, maar kon PSV het succes niet continueren.

Hoofdbrekens

Het vertrek van de Mexicaan plaatst PSV voor hoofdbrekens. De club moet de komende weken rekening houden met een ware uittocht. Doelman Jeroen Zoet staat op de radar bij Napoli, Santiago Arias kan naar de Premier League, Andrés Guardado vertrekt mogelijk, Jetro Willems moet eigenlijk weg en ook het behoud van Davy Pröpper en Marco van Ginkel is nog niet zeker. Daarbij zijn er meer twijfelgevallen in de selectie, met Luuk de Jong als belangrijkste voorbeeld. Wat wil hij na een totaal mislukt seizoen? Voor de huurlingen Adam Maher en Marcel Ritzmaier is in principe geen plek meer in Eindhoven.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Andrés Guardado kan ook nog vertrekken.

Dichtgemetseld

Over inkomende transfers zwijgt alles en iedereen bij PSV. Algemeen directeur Toon Gerbrands heeft de organisatie de afgelopen jaren dichtgemetseld en wil niet dat er met externen over transfers wordt gesproken. Bij PSV is de naam van Vincent Jansen al een paar maanden geleden gevallen, als mogelijke versterking. Door hem te huren van Tottenham Hotspur zou de club voorin een impuls kunnen krijgen. Een vertrek van Luuk de Jong lijkt daarvoor wel noodzakelijk, of PSV moet van speelstijl veranderen. PSV hoopte daarnaast de afgelopen maanden de Mexicaanse flankspeler Hirving Lozano in te lijven, maar wil er niets over zeggen. De afgelopen dagen volgden de berichten in Mexico elkaar in hoog tempo op en deze waren soms tegenstrijdig. Inmiddels zou ook Benfica op het vinkentouw zitten om Lozano binnen te hengelen.

Volledig scherm Voor Jordy de Wijs lonken kansen bij PSV. © Kay int Veen

Onwaarschijnlijk

PSV houdt er rekening mee dat op 1 september twee backs aangetrokken zijn en moet nu ook voor het hart van de defensie aan de bak. Weliswaar komt Jordy de Wijs terug van Excelsior, maar het is onwaarschijnlijk dat hij nu al voor een basisplek op de lijsten staat. De Wijs is na Nicolas Isimat-Mirin en Daniel Schwaab derde in rang bij PSV. Komt er een nieuweling die boven hem in de pikorde staat, dan kan hij verhuurd worden aan een eredivisieclub die meedoet om de play-offs voor Europa League-voetbal.