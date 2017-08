Hannover 96 bevestigt belangstelling voor Luuk de Jong

POLL PSV mogelijk toch vaker op zaterdagavond

8 augustus Mogelijk worden er komend seizoen eredivisiewedstrijden van PSV verplaatst van de zondag naar de zaterdag. PSV had bij de KNVB aangegeven om in de eerste seizoenshelft graag op zondag te willen spelen, in verband met de duels in de Europa League. In dat toernooi wordt er telkens op donderdag gevoetbald. PSV werd vorige week echter uitgeschakeld door het Kroatische Osijek NK en hoeft niet meer aan de bak in Europa.