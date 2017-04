Het verjaardagscadeau voor Olle (9) werd verpest door rookbom van een stel 'gestoorden'

EINDHOVEN - ,,Weet u, ik wil helemaal niet overkomen als een zeur", zegt Marleen Philipsen - van Gardingen uit Velden. ,,Ik houd er helemaal niet van om te klagen. Ik snap ook wel dat het voor voetbalclubs ontzettend moeilijk is om alles helemaal onder controle te krijgen. En toch denk ik dat het goed is dat ik mijn verhaal doe over mijn bezoek aan het Philips Stadion van zondag, samen met mijn zoon Olle."

Olle is 9 en was een halfjaar geleden jarig. Het cadeautje voor de voetballiefhebber? Een bezoek aan PSV-Ajax. ,,Hij keek er al een halfjaar naar uit", zegt zijn moeder. ,,Wat was hij enthousiast de eerste helft. Hij keek zijn ogen uit in het stadion, kende alle spelers bij naam en genoot met volle teugen. Zo mooi om je kind zo te zien genieten. En toen kwam ineens dat rotmoment na de pauze. Ik vond het verschrikkelijk. We zaten in het familievak en zagen eerst lichte rook komen. We dachten aan brand. Ik merk dat je dan toch kijkt wat anderen doen. Toen de rook zo zwart en dik werd, wilde ik weg met Olle. We liepen de trap af naar beneden maar die stond vol. De mensenmassa bewoog en liep weer naar boven naar links. Ik liep maar mee. We konden echter geen kant uit. Olle keek me aan met angst en tranen in zijn ogen.''

'Konden nergens naar toe'

,,Ik ben met hem maar gaan zitten omdat we nergens naar toe konden en probeerde hem gerust te stellen. Hij zat helemaal te bibberen en te huilen. Toen de rook weg was ben ik met hem naar beneden gegaan. We hebben een nieuw glas cola gekregen en ik heb gewacht tot hij enigszins bedaard was. Daarna toch maar weer terug, want het was de wedstrijd waar hij al zo lang met zoveel plezier naar uit had gekeken. Toen de tweede rookbom kwam begon hij weer te huilen en te trillen. Zo bang. Hij voelde zich absoluut niet meer veilig. We hebben in overleg met een steward nog even een andere plek op een andere tribune gekregen maar toen de supporters het niet eens waren met de scheidsrechter was hij er klaar mee. Zo bang, zo zielig.''