Hoe rekent PSV af met geparkeerde bussen?

Trainer Phillip Cocu en zijn ploeg kunnen zich, zeker in eigen huis, geen flater meer permitteren. Maar wanneer tegenstanders de bus parkeren in het Philips Stadion, heeft PSV vaak geen antwoord meer. In het tweeluik met NK Osijek bleef PSV droog staan, en dat gold ook voor het oefenduel met FC Augsburg (0-0). Hoe kan PSV de ban breken? Vijf mogelijkheden, aan de vooravond van de eredivisiestart.

Cocu liet zich onlangs al kritisch uit over de opbouwende kwaliteiten van het centrale duo Schwaab-Isimat. Nu Guardado en Moreno bij PSV zijn vertrokken, is er geen vormgever meer vanuit achteruit. Supporters die nu schreeuwen om passie en strijd zullen het afdoen als tactische prietpraat. Maar het is een niet te onderschatten probleem voor Cocu. Hoe krijgt hij weer schwung in het aanvalsspel? Duidelijk is in ieder geval dat Hendrix en Van Ginkel zich meer met de opbouw moeten gaan bemoeien. Desnoods vanaf de eigen zestien.

Meer rendement uit standaardsituaties

Dat PSV een hardnekkig penaltyprobleem heeft, mag duidelijk zijn. Aangezien de ploeg zoveel moeite heeft met scoren, moet het in deze fase alles aangrijpen. Corners, vrije trappen, strafschoppen; juist tegen defensieve teams kunnen het sleutelmomenten zijn om een wedstrijd open te breken. Logischerwijs zullen tegenstanders iets moeten gaan ondernemen bij een achterstand. En in de omschakeling is PSV vooralsnog gevaarlijker dan wanneer het vanuit balbezit iets moet verzinnen. Steven Bergwijn en Hirving Lozano hebben de snelheid om ploegen pijn te doen.

Volledig scherm Hirving Lozano heeft de snelheid om ploegen pijn te doen. © Joep Leenen

Verras in het begin, scoor snel

Bij AZ zijn ze ook niet gek; ze weten dat het elftal van Cocu alle moeite heeft om het spel te maken. Wie zich goed organiseert tegen PSV, heeft de eerste slag gewonnen. De inspeelpasses zijn te vaak risicoloos, het middenveld verrast niet, voorin is er trechtervorming. Waarom begint PSV dan niet eens wat opportunistischer aan thuiswedstrijden? Speel het eerste kwartier pompen of verzuipen. Maak oorlog, vécht je een wedstrijd in en krijg het publiek achter je. Cocu zal uiteraard andere ideeën over voetbal hebben, maar PSV moet nu toch vooral zien te overleven. Wie vroeg scoort, krijgt al snel meer ruimte van de tegenstander.

Meer creativiteit en fantasie op middenveld

Hendrix, Van Ginkel, Ramselaar; het zijn stuk voor stuk prima middenvelders met een groot loopvermogen. Maar met die bezetting in het hart, is het wel erg veel van hetzelfde. Die puzzel klopt niet, bleek al in het thuisduel met Osijek. Pröpper had het vermogen om mensen uit het niets voor de goal te zetten, maar is inmiddels vertrokken naar Brighton. Gisterochtend trainde Cocu daarom met Gastón Pereiro op tien. De Uruguayaan verdwijnt in die formatie van de vleugel en krijgt op die manier een sleutelpositie in het nieuwe PSV.

Volledig scherm Pereiro op tien is ineens een serieuze optie geworden voor Phillip Cocu. © Erwin Spek

Alle ballen op Lozano