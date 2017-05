In topsport gelden geen excuses, maar wel voor Marcel Brands

EINDHOVEN - Toegegeven, het is misschien een wat flauwe kop boven dit stukje. Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV gebruikt vaak kernachtige statements om duidelijk te maken dat verliezen en winnen in topsport dicht bij elkaar liggen. Ook bij net-niet is sprake van verlies en daarvoor gelden in zijn optiek geen excuses. Goed verhaal en lekker kort ook. Prima.

Technisch manager Marcel Brands van PSV voelt zich naar eigen zeggen het meest verantwoordelijk voor het missen van de titel, zo meldt hij vandaag in De Telegraaf. Waarom hij zich dan zo verantwoordelijk voelt, wordt niet echt duidelijk. Persoonlijke conclusies trekt hij niet en dat had ook niemand verwacht. Bij PSV blijven alle betrokkenen na dit volledig mislukte seizoen aan en buiten mutaties in de spelersgroep zijn, behalve een aantal toevoegingen in de technische staf, weinig grote veranderingen te verwachten. Wel wordt in de staf een aantal ervaren ex-internationals toegevoegd en zij moeten een impuls geven.

In en buiten Eindhoven zal, behoudens wat gestommel en gepruttel bij de fanatiekste supportersschare of in regionale media, weinig opschudding meer ontstaan over het zondag te beëindigen pruljaar. Via eigen media of andere scribenten zal de club ongetwijfeld blijven proberen om te laten doorschemeren dat het allemaal zo erg niet is. Zo gaat het elders overigens ook, dus dat is niet bijzonder. En voor een deel klopt het natuurlijk ook wel. Bij PSV zat het op een aantal fronten en cruciale momenten ook tegen, waardoor het allemaal totaal anders had kunnen lopen.

Volledig scherm PSV verkocht wel een een aantal buitenspeler, waaronder Luciano Narsingh, maar haalde er niks voor terug. © Joep Leenen

Toch zijn er ook momenten geweest waarop de club niet doortastend heeft kunnen optreden en/of doof was voor signalen van de buitenwacht. Er is voor dit seizoen en in de winterstop bijvoorbeeld volop gewaarschuwd dat de voorhoede klassieke buitenspelers ontbeerde. Zelfs toen Luciano Narsingh en Florian Jozefzoon en met Luiz 'Beto' da Silva vanuit de jeugdopleiding een groot talent vertrok, gebeurde er niets. Brands voelt zich verantwoordelijk, maar veegt ogenschijnlijk zijn straatje in De Telegraaf schoon door in hetzelfde gesprek aan te geven dat een aantal dingen niet te voorzien was. Dat klopt ook wel, maar hij geeft niet aan wat hij dan wel anders had kunnen of moeten doen. Waarom haalde hij bijvoorbeeld geen buitenspeler, ondanks het vertrek van alle eerder gemelde namen? De doelpuntencrisis van Luuk de Jong en het wegvallen van Jürgen Locadia waren volgens hem niet vooraf te bedenken, maar het gebrek aan stootkracht vanaf de zijkanten (de afgelopen jaren wel een wapen) is PSV lelijk opgebroken.

Ironisch genoeg gaf PSV uitgerekend op deze positie, waar versterking het hardst nodig was, wél een eigen jeugdspeler volop de kans. Steven Bergwijn kon het niet waarmaken. Wellicht was dat ook niet niet volledig te voorzien, maar het is achteraf een dure inschattingsfout. De club geloofde niet in de Peruaan Luiz 'Beto' da Silva en na de winterstop Albert Gudmundsson, maar in de talentvolle Bergwijn, die te wild bleek in de afronding. Het (al dan niet tijdelijk) binnenhalen van een nieuwe speler, wat op deze ene positie logischer was geweest, vond PSV niet nodig of kreeg de club niet voor elkaar. In plaats daarvan gingen middenvelders (Ramselaar, Van Ginkel) in meerdere wedstrijden naar de zijkanten. PSV had het natuurlijk voor de winterstop al laten liggen, maar in retrospectie blijkt dat de schade na december wellicht ook nog gerepareerd had kunnen worden. Het gekke is dat PSV vorig jaar in de zomer wel de kaarten op een transfer van de Portugees Bruma zette en dus een aanvaller wilde halen, maar later dit pad blijkbaar heeft verlaten.