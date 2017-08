'Interesse Bordeaux in Luuk de Jong'

Mist rond overgang Douglas Santos: PSV moet nog meer geduld hebben

22 augustus De komst van linksback Douglas Santos (23) naar PSV, afgelopen weekend al verwacht, is nog steeds niet in kannen en kruiken. PSV had eerder van zijn management de indicatie gekregen dat hij naar Eindhoven wil komen en was ook met HSV een eind op weg in de onderhandelingen, Ondertussen is de Braziliaanse linksback nog steeds niet naar Eindhoven afgereisd.