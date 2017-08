Jürgen Locadia: Dit lied is voor oma

Waarom was je oma zo belangrijk voor je?

,,Ze heeft grotendeels opgevoed. Mijn moeder was alleenstaand (De vader van Locadia verliet het gezin toen zijn zoon 2 jaar was. Locadia is de achternaam van zijn moeder, red.) en moest veel werken om vier kinderen groot te kunnen brengen. Dus was ik veel bij mijn oma. Van haar kreeg ik dus de corrigerende klappen. Ze was best streng.’’



Waar lette ze op?

,,Ze leerde me wat goed was en wat slecht. Ze lette vooral op dat ik naar school ging. Ik had nogal wat foute vrienden die heel veel spijbelden en verkeerde dingen deden. Drugs gebruiken enzo. Ik groeide op in Emmen. Mensen denken vaak dat dat een boerendorp is, maar er zijn echt heftige wijken bij. Drugs waren daar heel normaal. Mijn oma waarschuwde daar altijd voor.’’



En je luisterde naar haar?

,,Zeker, man. Ik heb nooit drugs gedaan of er in gehandeld. Ik heb veel gezien, maar had de woorden van m’n oma in m’n oren geknoopt.’’



De tekst vermeldt de zin: I could try to cry the pain away/But I’d be lying if I say I don’t miss you.

,,Ik heb het er echt moeilijk mee gehad toen ze stierf. Het is nu acht jaar geleden, maar haar woorden komen nog vaak in mijn gedachten op. Ze was echt een rots in onze familie. Ik had haar zo graag mijn kinderen laten zien. Zodat ze haar levenslessen ook aan mijn zoons kon overbrengen.’’