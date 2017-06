Latijns-Amerikaanse transferkoorts bij PSV

EINDHOVEN - Opnieuw is in Eindhoven Latijns-Amerikaanse transferkoorts uitgebroken. In Mexico wordt PSV al dagenlang wederom nadrukkelijk in verband gebracht met aanvaller Hirving Lozano (21), die gisteren nog scoorde voor de nationale ploeg van de Mexicanen. Afgelopen week gaf president Jesús Martínez van zijn huidige club Pachuca al aan dat PSV met twee Spaanse clubs in de race is om de linksbuiten aan te trekken. PSV wilde daar niet op reageren.

Oud-bondscoach Miguel Herrera van Mexico joeg de transferthermometer gisteren nog wat verder de lucht in door te stellen dat PSV geen concurrentie meer heeft van Celta de Vigo en Real Sociedad. Lozano komt volgens hem voor twee jaar op huurbasis naar Eindhoven, via een constructie waarbij Manchester City de eigenaar van zijn transferrechten wordt. PSV zou via een financiële deelname wel kunnen profiteren. De clubleiding van de nummer drie van de afgelopen competitie bleef ook gisteren stoïcijns en ontkende dat sprake is van een deal. De dagen ervoor wilde technisch manager Marcel Brands van de club helemaal niets zeggen, nadat hij Lozano eerder het predicaat 'onhaalbaar' toebedeelde.

Daar zit hem nu net de kneep. Zodra Brands dat woord uitspreekt, spitsen de trouwe fans in Eindhoven doorgaans meteen hun oren. Brands was tot deze zomer nooit te beroerd voor een potje pokeren met de media in transferperiodes en dat is ook de achterban van PSV niet ontgaan. Met Gastón Pereiro, Bart Ramselaar en Héctor Moreno zijn bij PSV bijvoorbeeld al meerdere spelers actief die voor hun komst naar PSV door Brands richting de media al werden opgegeven. De soap rond Pereiro (twee jaar geleden) duurde maanden en wist hij uiteindelijk naar zijn hand te zetten. Daarnaast deed Brands vorig jaar een schriftelijke bieding (met Brands' handtekening onder de PSV-papieren) op een speler (Nicolas Lombaerts), waar volgens hem niet op geboden was.

"Ik heb er sinds de winterstop niets meer over gehoord", zei Brands drie weken geleden over de situatie rondom Lozano. In april gaf hij aan rond de winterstop met Manchester City over een koop- en huurconstructie rondom de Mexicaan te hebben gesproken. De kapitaalkrachtige Britten hadden toen te horen gekregen dat Lozano ongeveer 20 miljoen euro moest kosten en vonden dat volgens Brands veel te gortig. Voor PSV is zo'n bedrag al helemaal niet op tafel te leggen en dus had Brands naar eigen zeggen de troefkaart Lozano opgeborgen.

In Mexico volgen de verhalen elkaar momenteel snel op. Twee weken geleden was hij volgens de krant AS al rond met Celta de Vigo en gisteren werd het verhaal van Herrera massaal opgepikt. Zijn lezing stemt volledig overeen met de strategie die PSV-directeur Toon Gerbrands twee weken geleden ontvouwde. Gerbrands gaf, zonder namen te noemen, aan dat PSV in de toekomst inkomsten denkt te kunnen halen uit door PSV zelf gescoute spelers, die door topclubs gekocht worden. Door hen op een lager niveau rijp te maken voor de absolute top en een financiële vergoeding af te spreken, zou PSV kunnen profiteren.