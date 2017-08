Locadia is klaar voor zijn jaar als spits nummer 1

Het kan verkeren. Luuk de Jong had vorige zomer net een nieuw miljoenencontract getekend bij PSV, toen Jürgen Locadia geblesseerd raakte. Die kwetsuur was zo’n beetje carrièrebedreigend, want Locadia stond meer dan een half jaar buitenspel. Het was maar de vraag hoe sterk hij zou terugkomen.

Locadia is inmiddels 23, en heeft zelf de positie afgedwongen waar hij nu staat. De Emmenaar is allang verlost van de bijnaam ‘de Messi van de maandagavond’, die hij kreeg als aanvaller van Jong PSV. Na jaren van geduld en arbeid mag de competitie meer dan ooit van hem beginnen. Alleen: aan de vooravond van het nieuwe seizoen valt lang nog niet alles op zijn plaats in Eindhoven. Bovendien kreeg Locadia vorige week de halve voetbalwereld over zich heen, simpelweg omdat hij eerlijk was in een tv-interview.

Hoe hebben jullie bij PSV de historisch vroege uitschakeling tegen Osijek verwerkt? Jullie moesten meteen weer naar Augsburg.

Locadia: ,,Ik vond het moeilijk om meteen wéér naar het buitenland te gaan. Het liefst was ik thuis geweest om er even niet over na te hoeven denken. Opeens kwam het besef: ik speel gewoon geen Europees voetbal dit seizoen. Net als de fans vinden wij dat verschrikkelijk. Er zijn echt harde woorden gevallen, toen we weer samenkwamen in Duitsland. Dan komen er dingen boven. Een van die dingen, die veel jongens tegenstaat, is de manier waarop we tot nu toe de trainingen benaderden. In de periode met Gini en Memmy (Wijnaldum en Depay, red.) hadden we vaak ruzie en was het soms bijna vechten. Tackles, sprints; alles op het scherp van de snede. Dat heb ik gemist. In Augsburg is er een knop omgegaan.”

Na het drama bij Osijek zei je dat je het lastig vond om die laatste één à twee procent op te roepen tegen zo’n onbekende tegenstander. Je wil er nu niet veel meer over kwijt?

,,Ja, omdat ik bang ben dat mensen mij niet begrijpen. Hoe komt het over als jij er weer over schrijft? Dan krijg ik weer veel negatieve reacties. Op sociale media kijk ik niet eens meer. Maar ik krijg het toch mee. Ik heb er alleen maar mee willen aangeven dat die één of twee procent minder focus het verschil kunnen maken. Vorig seizoen hadden we dat probleem tegen kleine clubs ook al. Ik heb alleen maar eerlijk willen zijn, probeerde te beschrijven hoe we zo’n dramatische wedstrijd konden spelen. De volgende keer is het misschien beter om dat niet meer zo te doen.”

Je bent in je vrije tijd bezig met het produceren van dancemuziek. Om te ontsnappen aan de gekte van het voetbal?

,,Voetbal is een harde wereld, met alles wat er wordt geschreven en wordt gezegd in talkshows. Vroeger kon ik lang denken aan een gemiste kans, of aan een slechte training. Daar moet je mee leren omgaan. Nu ga ik achter mijn piano zitten en dan vergeet ik de rest. Ik heb het mezelf aangeleerd. Muziek maken doe ik vooral voor mezelf. Mijn management zet alles dan online en bepaalt wanneer het uitkomt. Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Voor mij hoeft optreden ofzo ook niet. Al zie ik mezelf over een aantal jaren zeker nog wel muziek maken. Puur omdat ik er zelf zo van geniet.”

Je bent straks waarschijnlijk spits nummer 1 van PSV. Wat gaat er veranderen voor je?

,,Veel, misschien wel alles. Als je aan de zijkanten staat, dan word je toch vooral afgerekend op je assists. Een spits moet scoren, dus die druk zal veel groter voor me zijn. Ik ben daar nu nog niet mee bezig, voel die spanning nu niet. Maar als ik straks drie wedstrijden niet scoor, dan komt er vanzelf rumoer. Ik heb dat natuurlijk ook aan Luuk de Jong gezien. Het is superknap hoe hij ermee is omgegaan. Misschien ging hij wel te veel doen om het team te helpen, in plaats van eens voor een intikker te gaan. Ik ben een ander type spits. Ik wil de bal graag over de grond, in mijn voeten. Met Pereiro op tien daarachter? Dat zou ik best zien zitten. Of ik in de kleedkamer belangrijker word? Ik neem niet zomaar het woord. Zoet, De Jong en Van Ginkel, dat zijn de jongens die de groep toespreken.”

Je loopt inmiddels al zeven jaar rond bij PSV. Voor het eerst spelen jullie geen Europees voetbal.

,,We spelen nog maar een keer per week negentig minuten. Ik vind dat je als speler en als team veel meer moet laten zien nu. Ook in een trainingsweek kun je veel meer doen. Je kunt harder trainen, dat is anders dan in een Champions League-seizoen. Ik heb altijd bij PSV op het veld gestaan, dus ik weet niet hoe het er ergens anders aan toegaat. Maar ik denk dat we dit seizoen meer kunnen doen. Ik sprak Jetro Willems laatst nog en hij zei dat het bij Eintracht Frankfurt toch zwaarder is.”

Is dit PSV eigenlijk wel klaar voor het nieuwe seizoen?

,,Ik denk dat het goed gaat komen, al is er wel kwaliteit verdwenen. De uitschakeling voor Europees voetbal heeft pijn gedaan, maar nogmaals: er is wel echt iets gebeurd in de ploeg. Het is binnengekomen bij ons, ook door de reacties van de fans.’’