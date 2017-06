Lozano wil dolgraag naar PSV, dat volgens Mexicaanse media de slag om hem wint

Dit strookt exact met de constructie die algemeen directeur Toon Gerbrands onlangs in het ED uitstippelde en die PSV op het oog heeft voor toptalent. Een kapitaalkrachtige club koopt een speler, die nog net niet klaar is voor de top van het flatgebouw in de voetballerij. Bij PSV kan zo'n voetballer een verdieping lager bewijzen wat hij in z'n mars heeft. PSV wil niet alleen sportief, maar ook financieel meeprofiteren, bijvoorbeeld bij een transfer in de toekomst van zo'n speler. Dat gaat niet via mede-eigendom, maar wel via van tevoren contractueel vastgelegde afspraken.