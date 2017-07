Met Jetro Willems kon en kan het alle kanten op

VERBIER - Carrières worden in de voetballerij en ook daarbuiten zo vaak door toeval geboren. Niet alles in het leven is te plannen. In het geval van Jetro Willems leidden blessure van Erik Pieters en Abel Tamata eind 2011 een sneller dan geplande doorbraak in.

Hij deed het na een vervelende misser in De Kuip bepaald niet slecht, die totaal onbekende nummer 43 van PSV. Verdedigend liet hij nog wel eens een steekje vallen, maar aan de bal kon Willems veel. Heel veel. Mede dankzij zijn, voor een verdediger, indrukwekkende technische vaardigheden hield hij zich staande.

Volledig scherm Jetro Willems bij het jeugd-EK in 2011, een jaar later speelde hij het EK voor senioren. © pro shots

Willems stond, koud 18 jaar, in de basis op het EK bij Oranje. Een mannetje dat zich niet van de wijs liet brengen, met vaak filosofische en uitdagende teksten. Bij de fanatieke achterban in Eindhoven is zijn uitspraak voor het kampioenschap van 2016 legendarisch geworden. Bijna iedereen had PSV als kanshebber voor de titel begraven, maar Willems gaf PSV nog 99% kans. Na 'het wonder van Zwolle' op 8 mei 2016 vertelde Willems dat hij zich vergist had en eigenlijk 100% had moeten zeggen.

Topclubs

PSV leek al in 2012 op weg om een mega-bedrag voor hem te gaan incasseren. De Rotterdammer stond bij bijna alle Europese topclubs op het lijstje en het was een kwestie van tijd voordat hij voor pakweg 15 tot 20 miljoen euro zou verhuizen naar een grote competitie. Al in seizoen 2012-2013 en het jaar daarop bleek echter dat Willems zeer wisselvallig kon zijn en rezen soms twijfels over zijn houding. Soms liet hij briljante dingen zien, soms was hij te laconiek. En soms speelde hij ook gewoon ronduit slecht.

Volledig scherm Willems in zijn beste seizoen, in 2014-2015. Hier in december 2014 in Enschede. © pro shots

Willems leek zich de kritiek aan te trekken en kwam in seizoen 2014-2015 met een gepast antwoord. Mede dankzij al zijn assists (13) pakte PSV de eerste titel in zeven jaar en Willems was zonder twijfel een van de sterkste schakels. Oranje was voor jaren verzekerd van een opkomende linksback, die overigens vooral in een 5-3-2-systeem het beste tot zijn recht komt. Willems liet en laat verdedigend nog wel eens iets vallen en met drie centrale mannen valt dat soms nog te repareren.

Cruciaal

Een cruciaal moment in zijn carrière is vooralsnog maandag 13 juli 2015. Willems leek op weg om een stap naar een topclub te zetten en liet de aanbiedingen op zich afkomen. Tot die tijd trainde hij gewoon bij PSV. Op een trainingsveldje in het zonovergoten Évian-les-Bains moest Willems de training hinkend verlaten. Een paar dagen later kwam PSV met de diagnose: 8 tot 10 weken vergde het herstel.

Zorgen

Wanneer hij op het punt staat om terug te keren, raakt hij nog een keer geblesseerd. De knie van Willems baart PSV zorgen. Begin 2016 weet hij zijn hoge niveau van het jaar ervoor niet helemaal te pakken te krijgen, maar kan hij toch weer doordringen tot de basis. Met een nieuw kampioenschap als beloning. Willems is opnieuw klaar voor een transfer, maar wijst opmerkelijk genoeg de nodige aanbiedingen af en laat onder meer een transfer naar AS Monaco schieten. Hij houdt bij PSV woord en tekent na maanden van beloften voor een jaar bij, maar op het veld is Willems in seizoen 2016-2017 twee klassen minder dan twee seizoenen daarvoor. Hij verloor zijn plek tijdelijk aan Joshua Brenet. Willems gaf deze zomer toe 'soms wel eens met een zesje genoegen te nemen'.

Volledig scherm Jetro Willems bij een van zijn laatste trainingen bij PSV. © Marcel Bonte

Het is in mei 2017 al duidelijk. Willems moet nu echt een transfer maken en PSV wil ook wel van hem af. Na een paar mooie en minder mooie jaren is Willems klaar voor een stap naar het buitenland. Eintracht Frankfurt presenteert hem vandaag als aanwinst. Dat had hij twee jaar geleden niet verwacht, maar de tussenstap komt voor hem als geroepen. Ook voor PSV, dat nog ongeveer zeven miljoen euro opstrijkt voor Willems, die zich keurig aan zijn woord hield en wilde dat de club waar hij een grote meneer werd ettelijke miljoenen voor hem krijgt. Ook Sparta, dat hem opleidde, pakt nog ongeveer een half miljoen euro.

