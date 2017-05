Naar een nieuw PSV, maar met wie dan?

Bij PSV kan de huidige selectie worden opgedeeld in spelers die vrijwel zeker vertrekken, twijfelgevallen en spelers die vrijwel zeker blijven. Santiago Arias lijkt de volgende stap te gaan zetten en PSV kan hem met zijn achtergrond als Colombiaans international waarschijnlijk ook goed wegzetten op de transfermarkt.

Prestatiecurve

Jetro Willems mag ook vertrekken, maar kan bogen op een aanmerkelijk minder prettige prestatiecurve. En verder? Siem de Jong gaat terug naar Newcastle United en de huurlingen Adam Maher, Marcel Ritzmaier en Rai Vloet spelen ook geen rol in de houtskoolschets van PSV. Huurling Oleksandr Zinchenko gaat waarschijnlijk terug naar Manchester City en daarnaast is er een groot aantal twijfelgevallen.

Verhuurd

Jeroen Zoet en Luuk de Jong zijn ook transferkandidaten, maar het is nog niet duidelijk wat er voor hen allemaal langskomt. Reservekeeper Remko Pasveer staat in de belangstelling van sc Heerenveen en Hidde Jurjus kan in principe verhuurd worden.

Volledig scherm Santiago Arias zou vrij snel kunnen vertrekken bij PSV. De Colombiaans international staat er goed op bij veel clubs. © Thomas Bakker

Dragers

Blijvers zijn er natuurlijk ook in Eindhoven: Jürgen Locadia en Jorrit Hendrix bijvoorbeeld. Zij moeten volgend seizoen dragers worden in het nieuwe PSV. Steven Bergwijn moet de volgende stap zetten in Eindhoven, waar ook gehoopt wordt dat Héctor Moreno en Davy Pröpper aan boord blijven.