NAC vaak lastige kluif voor PSV

Cocu: Minimaal 1 transfer nog bij PSV

15:06 Trainer Phillip Cocu gaf vrijdagmiddag aan dat er bij PSV nog minimaal één transfer te verwachten is in de komende transferperiode. Alom bekend is inmiddels dat PSV mikt op Douglas Santos van Hamburger SV, maar Cocu sprak zijn naam niet uit. Dat doet hij overigens nooit, op het moment dat PSV nog geen handtekening heeft.