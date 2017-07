Nog vijf PSV-supporters vast voor rookbommen in Philips Stadion

In totaal werden dinsdag zes verdachten gearresteerd. De zesde verdachte is naar huis gestuurd omdat hij waarschijnlijk geen rol heeft gehad.

Tijdens de tweede helft van de eredivisietopper vulde het Philips Stadion zich met dikke, zwarte rookwolken omdat in het vak met fanatieke supporters rookbommen werden afgestoken. De rook veroorzaakte paniek op de tribunes en tientallen bezoekers kregen last van ademhalingsproblemen, prikkende ogen en hoofdpijn.

Actie

De actie was waarschijnlijk bedoeld als protest tegen stadionverboden en de politie denkt dat een 27-jarige Eindhovenaar de coördinator was. Volgens de advocaat van enkele medeverdachten heeft de hoofdverdachte de rookpotten in een tas het stadion binnengesmokkeld. De man herkent zich echter niet in het beeld dat hij de protestactie heeft geregisseerd, zegt zijn advocaat Bob de Jong.

Het resultaat van de actie is compleet onderschat, zeggen advocaten. Volgens De Jong is bij de fanatieke supporters achteraf het besef doorgedrongen dat de actie volledig uit de hand is gelopen. ,,Hij is enorm geschrokken van het effect’’, zegt de raadsman over de hoofdverdachte.

Protestactie

Advocaten van in totaal drie verdachten vertellen dat PSV vooraf op de hoogte was dat de harde kern een protestactie organiseerde. ,,Er zijn spandoeken gemaakt en die zijn via de officiële weg in het stadion gekomen. Dat moet zijn overlegd met de club’’, aldus De Jong.

De Jong bevestigt dat de politie beschikt over een enorme hoeveelheid beeldmateriaal dat is gemaakt in het stadion. ,,PSV heeft uitstekende videobewaking en er zijn zo veel beelden beschikbaar gesteld aan de politie. Alles wat daar is gebeurd, staat wel op beeld.’’

De politie maakte eerder al bekend dat er meer, nog onbekende verdachten op de beelden staan. De politie dreigt de beelden openbaar te maken als zij zich niet zelf melden.