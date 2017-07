PSV beëindigt trainingskamp met een kleine kater

Cocu ziet wisselvallig PSV in tweede helft te ver terugvallen

0:10 DIELSDORF - Een jeugdig PSV zakte dinsdagavond in de tweede helft tegen Grasshopper Club Zürich te ver terug in niveau, vond trainer Phillip Cocu. ,,Er is de afgelopen week hard getraind, maar dat gaan we niet als excuus opvoeren. Het niveauverschil tussen de eerste en tweede helft was te groot", vond de coach. ,,Wij horen als PSV zijnde van een club als deze te winnen."