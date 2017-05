PSV denkt in laatste duels van '16-'17 niet alleen aan volgend seizoen

,,Het is wat vreemd om in deze fase van het seizoen een week niet te spelen, is mijn ervaring. Natuurlijk denken we al richting volgend seizoen en we weten dat we geen kampioen kunnen worden. Maar toch willen we er nu het maximale uithalen en dus gaan we nu niet in een keer alles omgooien. Het is moeilijk aan te geven wat er precies gaat gebeuren in de zomer, omdat we ook afhankelijk zijn van andere partijen (kopende clubs, red.). Een aantal spelers heeft al aangegeven dat ze eventueel open staan voor een nieuwe stap. Dat zegt al iets. Daarbij zijn we afhankelijk van keuzes die bij andere clubs worden gemaakt."