PSV-directeur Gerbrands wil rookbomgooiers levenslang uit Philips Stadion weren

Gerbrands heeft geen goed woord over voor wat er gebeurd is. "Alle media hebben toegezegd de beelden af te staan. Wat wij merken is dat dit heel breed wordt afgekeurd. Ook onze kernen op Oost zijn hier helemaal klaar mee. Dit brengt de veiligheid en gezondheid van mensen in gevaar en daarmee is een grens overschreden. Dit accepteren we niet en als ik het overeind kan houden, gaan de daders levenslang het stadion uit."

Tientallen mensen hebben inmiddels hun verhaal ingediend bij PSV. In totaal vijftien mensen raakten gewond en moesten zich bij de EHBO laten behandelen met luchtwegklachten. Een enkeling moest braken vanwege de rook en in de vakken was paniek. ,,Mensen lagen op de grond, het was totaal donker", zei Gerbrands, die zeer te spreken was over de stewards van PSV, die ondanks de rookontwikkeling massale paniek wisten te voorkomen. De rook trok via een vak vol kinderen naar boven.

,,Voor hen kan dit een traumatische ervaring zijn. Nee, we accepteren dit niet. De grens is bereikt. We gaan alles op alles zetten om de betrokkenen op te sporen en aan te pakken."