'PSV en Ajax kunnen nog successen boeken in Europa, maar lijntje is dun'

Incidenteel zijn Nederlandse clubs nog altijd in staat om in Europees verband successen te boeken. Het lijntje is niettemin dun en kan snel breken, zo hebben Ajax en PSV dit seizoen in de voorrondes van de Europa League ondervonden.

De doelstelling om Europees te overwinteren kan in Eindhoven en Amsterdam al de papierversnipperaar in. PSV-trainer Phillip Cocu ziet de situatie met lede ogen aan: ,,Uiteraard was het ondermaats in Europees verband, ook wat wij afgelopen zomer hebben gebracht. Het hoort niet.''

Kleine verschillen

Cocu wil er echter niet aan dat Ajax en ook PSV definitief moeten afhaken in Europa. ,,Als het meezit en wij ons beste niveau halen, kan het. Er is in Europa een kleine categorie clubs die bijna niet meer te kloppen is. Maar incidenteel blijkt dat toch nog steeds mogelijk. Anderzijds zit daaronder een grote reeks clubs die aan elkaar gewaagd is en die lijst is de afgelopen jaren almaar groter geworden. De verschillen zijn uitermate klein en dat betekent dat uitschakeling bij een mindere dag zomaar voor kan komen. Daar moeten we ons nog beter van bewust zijn.''