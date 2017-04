PSV-fans op de Herdgang: Er moet peper in, bij Cocu en de spelers

EINDHOVEN - Het seizoen van PSV is mislukt. In de pot tegen Ajax staat vooral het prestige nog op het spel. Wat vinden fans? ,,Er moet peper in, verdorie. Bij Cocu en de spelers."

De wedstrijd van aanstaande zondag had dé topper moeten worden. Maar de laatste strohalm van het geflopte voetbalseizoen voor PSV, het duel tegen Ajax, is op papier slechts een prestige-pot. Zondag gaat het echter ook over de steun van de supporters. Zij eisen inzet, werd woensdag duidelijk langs het veld bij trainingscomplex de Herdgang. Honderd procent. Beleving. Vuur. Van de spelers én van trainer Cocu.

'Cocu stookt vuurt niet op'

Het was woensdag een gevalletje 'huilen op de Herdgang'. Van binnen dan, bij de supporters die wat lou loene over het hek hangen terwijl de twee uur durende training wordt afgewerkt. Dat PSV zal moeten veranderen, is duidelijk. ,,Cocu staat nooit fel langs de zijlijn. In de kleedkamer laat ie wel van zich horen, schijnt. Toch stookt hij tijdens een wedstrijd die voor geen meter loopt het vuur niet op, lijkt het wel. Hoe lang kan dat zo doorgaan?", vraagt Eindhovenaar Frans van Boxtel zich af. De 56-jarige vrachtwagenchauffeur is vandaag voor het eerst op de Herdgang. Ook hij heeft de spreekkoren gehoord na de wedstrijd in Den Haag waarin Cocu samengevat wordt verzocht 'op te krassen'. En Van Boxtel twijfelt ook of hij nog wel de juiste man is.

Een paar meter verderop staat Joop Verbeek (77). Da's er eentje van de 'Herdgang Bastards', zoals de groep kritische maar hondstrouwe gepensioneerden liefkozend worden genoemd. Zo'n snertvent is de Eindhovenaar helemaal niet. Ze vinden hem aan 'de seniorentafel' zelfs vaak te positief. Maar ook bij hem twijfels over Cocu. ,,Er moet wel iets gebeuren. Ik vind PSV kwalitatief beter maar bij Feyenoord is de mentaliteit zó anders." Verbeek oppert Erik ten Hag van FC Utrecht. ,,Zou best passen." Volgens PSV staat zijn positie niet ter discussie, al zal Cocu na dit seizoen ook zelf de balans opmaken.

Ontbrekende vleugels

Wie vraagt wat er moet gebeuren, krijgt al snel het verhaal over ontbrekende vleugels te horen. Alles gaat via het middenveld, van de flanken komt geen bal. Dat een heel zwik spelers zal afzwaaien, maakt de hoop op de komst van een stel vleugelspelers zoals ze hebben bij de opponent van zondag vuriger.

,,Er moet peper in, verdorie", zegt Jos Geevers (62). ,,Bij Cocu en de spelers." De oud-eigenaar van diverse frietzaken kan het soms niet aanzien, die sfeer van lamlendigheid te vaak over zijn ploeg trok. ,,Tegen ADO stond ik echt op het punt de tv uit te zetten", zegt de Eindhovenaar. Maar een vertrek van Cocu zou de boel niet oplossen. ,,Ja, die moet meer van zich laten horen maar het probleem zit 'm in de spelersgroep."

De Herdgang voelde dat zondag wél belangrijk wordt: wint een gedreven ploeg van de Amsterdammers, dan blijft het seizoen een sof maar dan is hoop gevestigd op versterking. Gaat PSV lamlendig ten onder, dan lijkt het behalve de competitie ook het krediet verspeeld.