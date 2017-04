PSV gaat aan eigen tevredenheid ten onder

Zelfs met de beste wil van de wereld is niks meer te maken van dit voetbaljaar. De Eindhovenaren hebben definitief afstand gedaan van de landstitel, de aspiraties om nog Champions League-voetbal te spelen en kunnen in juni totaal overnieuw beginnen. Zonder miljoenenimpuls uit de Champions League en met een totaal verbouwde spelersgroep.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm PSV wil op geen enkele wijze over een eventueel vertrek van Cocu spreken. © Jasper Ruhe

Cocu

Als het aan de commissarissen en directeur Toon Gerbrands ligt, starten huidig trainer Phillip Cocu en technisch manager Marcel Brands gewoon in het nieuwe seizoen. Een sportief rampjaar blijft bijna nergens zonder gevolgen, maar bij PSV kan dat blijkbaar wel. Bijna iedereen is tevreden over en met elkaar. Het topduel met Ajax van zondag doet er niet eens meer toe: PSV kan daarin vooral zorgen voor vreugde in Rotterdam. De Eindhovenaren zullen strijden voor het prestige, maar meer nog bij zichzelf te rade moeten gaan.

Nachtkaars

Volledig scherm Marco van Ginkel kon de schade niet meer repareren, Luuk de Jong beleeft een zeer teleurstellend seizoen. © Pim Ras fOTOGRAFIE

De laatste drie wedstrijden speelt PSV voor de kat z'n viool, de nachtkaars brandt in het Philips Stadion. PSV heeft niks te winnen en nog veel te verliezen. Gaat het nog een keer mis, dan wordt de externe druk op de ploeg vele malen groter dan nu. Wat een treurmars is het huidige voetbaljaar toch al geworden voor PSV, dat in Den Haag definitief knakte. Na een slechte eerste seizoenshelft klampte team-Cocu vanaf januari lang aan, maar de ploeg verviel bij ADO in eerdere fouten. Het lijntje is in etappes gebroken en Den Haag was het eindstation van de sportieve strop. Tot overmaat van ramp ging de technische staf ook zelf via een menselijke fout de mist in, met een zelden vertoonde blunder bij een wissel.

Gemakzucht

Volledig scherm Phillip Cocu spreekt team-manager Mart van den Heuvel aan na een verkeerde wissel. © Jasper Ruhe

De tevredenheid in de Eindhovense trainers- en bestuurskamers heeft geleid tot luiheid en gemakzucht op en rondom het veld. Bij de club lijkt het proces voor de resultaten te gaan. Het doel is ogenschijnlijk dat de interne kopstukken tevreden over elkaar zijn en dat van daaruit gewerkt wordt, terwijl het voor iedereen zichtbare eindproduct aan alle kanten rammelt. Veel clubfunctionarissen zijn in zichzelf gaan geloven na twee succesvolle jaren. PSV heeft daarin goed gepresteerd, maar het is tijd om de realiteit onder ogen te zien. Die is dat PSV internationaal niks klaarspeelde en nationaal is afgegleden. Na het eerste kampioensseizoen met 88 punten, waren het er vorig jaar nog 84 en PSV zakt nu onder de 80 punten. Onvoldoende om tot het einde mee te spelen voor de titel.

Ladder

Volledig scherm PSV kon het tegen FK Rostov niet bolwerken, eerder dit seizoen. © Joep Leenen

PSV leverde dit jaar niet in de eredivisie, de strijd om de KNVB-beker en in Europa. De ploeg moet na een absolute wanprestatie weer onderaan de ladder beginnen. Eind juli wacht de derde voorronde van de Europa League. Teams van Cocu halen al jaren de neus op voor het KNVB-bekertoernooi, waar een ticket voor de groepsfase van de B-divisie van Europa te verdienen was. Dat breekt de Eindhovenaren nu lelijk op. PSV moet na een vroege voorbereiding maar zien of het via twee kwalificatiemomenten de begrote Europa League-miljoenen kan ophalen.

Tandeloos

Volledig scherm Met slechts tien goals is Gastón Pereiro topscorer van PSV. © ANP Pro Shots

In de eredivisie ging het na een curieuze transferzomer vanaf eind augustus bergafwaarts, maar alarmbellen gingen in Eindhoven nooit af. De selectie was het hele jaar uit balans, PSV oogde tandeloos en te vaak inspiratieloos en vanuit de jeugdopleiding was de bijdrage minimaal en bovendien onvoldoende. Geen enkele speler overtrof de verwachtingen of ontwikkelde zichzelf spectaculair. Stagnatie en vormverlies was troef in een jaar waarin de hoop op resultaten vele malen sterker was dan de wil om iets te bereiken. Dat mag de eindverantwoordelijken Cocu en Brands worden aangerekend.

Lankmoedig

Volledig scherm PSV liep vanaf wedstrijd vier in de eredivisie achter de feiten aan, door met 0-0 gelijk te spelen tegen FC Groningen. De ploeg was vele malen beter, maar scoorde niet.

PSV had alleen in de beginfase van de competitie de uitstraling van een kampioensploeg. Daarna was het team improductief en lankmoedig en te vaak niet in staat om defensies van laagvliegers kapot te spelen. Over een heel jaar gemeten, is het resultaat dermate onthutsend dat het onbegrijpelijk is dat er binnen de club niet eens over verfrissing in de technische staf gesproken wordt. Daarmee is niet gezegd dat Cocu of Brands per se weg moeten en de zondebok moeten zijn, maar het opwerpen van de vraag is meer dan gerechtvaardigd. Het is namelijk totaal niet relevant dat bijna iedereen intern bij PSV zo blij met elkaar is. Dat is hooguit een belangrijke voorwaarde om tot prestaties te komen. Waar het werkelijk om gaat is dat de selectie niet levert en het publiek ontevreden is. De oorzaken daarvoor zijn door de technische staf en directie (in transferperiodes) direct te beïnvloeden en daar is het mis gegaan.

Topscorer

Volledig scherm De bijdrage vanuit de eigen jeugdopleiding was minimaal, afgelopen jaar. Steven Bergwijn kreeg veel speeltijd en overtuigde soms, maar was slordig in de afronding. © ANP Pro Shots

PSV faalde vooral voorin en heeft na 31 speelronden een topscorer met slechts 10 goals: Gastón Pereiro. Alleen in seizoen 1993-1994 had de topscorer na 34 duels zo weinig treffers aangetekend: Nii Lamptey en Arthur Numan kwamen in dat seizoen allebei tot twee handen vol doelpunten. PSV kampte het hele seizoen met een overschot aan aanvallende middenvelders en had geen troeven die aan de zijkant voorin voldeden. Het was vooral in aanvallend opzicht armoe troef en dat heeft nieuwe successen in de weg gestaan.