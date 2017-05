PSV heeft flink gat te dichten

De meeste PSV-fans hadden zich al verzoend met het verdict na het bezoek aan Groningen. Na zondag is het nu echt honderd procent zeker. PSV wint dit jaar helemaal niets, weet nog niet eens of een Europa League-begroting gehaald wordt, kampt met een waslijst aan spelers uit vorm en paste amper nieuwe jeugdspelers in. Het was al bij al een seizoen waar zelfs de meest optimistische PSV-volger hoofdpijn van moet krijgen.

Successen

Desondanks bleef het opvallend rustig rondom de club, waar inmiddels geaccepteerd is dat hét er nu eenmaal niet elk jaar in zit. De successen van de afgelopen twee jaar hebben het hiaat tussen eind 2008 en begin 2015, waarin PSV alleen een KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal won, doen vergeten. PSV loopt weer achter de feiten aan en moet met dezelfde mensen aan het roer het gat zien te dichten.

Volledig scherm Luuk de Jong scoorde dit seizoen maar 8 in plaats van 26 keer in het vorige seizoen. © ANP Pro Shots

Inhaalrace

Vanaf het ongelukkige verlies tegen Feyenoord in augustus was de hoop gevestigd op een nieuwe inhaalrace in de slotronden. Waar de club eerder dit seizoen thuis problemen had en in uitwedstrijden vaak simpel won, is de situatie nu weer tegenovergesteld. PSV speelde de laatste drie uitduels in de eredivisie onnodig gelijk en verloor alleen daar al de punten die het nu tekort komt. Het was aan de goal van jongeling Sam Lammers te danken dat PSV de ongeslagen reeks van 20 maanden tegen ploegen buiten de top 3 in stand hield.

Volledig scherm Jeroen Zoet leverde van de gevestigde orde nog het minste in. © ANP Pro Shots

Zoet

PSV gokte dit seizoen op de vedetten in de A-selectie, maar kwam bedrogen uit. Geen enkele speler heeft zich ten opzichte van afgelopen seizoen in positief opzicht ontwikkeld, waarbij keeper Jeroen Zoet nog het minst heeft ingeleverd. Achter de namen van onder anderen Luuk de Jong en Jetro Willems staan dikke minnen. Ook Davy Pröpper, Héctor Moreno en Andrés Guardado staan ten opzichte van afgelopen jaar in het rood en topscorer Gastón Pereiro (slechts 10 goals) maakte niet de gehoopte stap. Bijkomend gevolg van het niet doorselecteren is dat de ontwikkeling van jonge talenten vertraging heeft opgelopen.

Bergwijn

Natuurlijk kregen Steven Bergwijn, Jürgen Locadia en Joshua Brenet de nodige kansen, maar de laatste twee spelers zijn na vijf en vier jaar in de A-selectie geen talenten meer te noemen. En de eerste heeft dan weer niet structureel kunnen overtuigen en faalde vooral in de afronding. Trainer Phillip Cocu toonde zich wel erg behoudend bij het inpassen van nieuwe spelers en durfde het ondanks haperende prestaties niet aan om in de voorhoede Sam Lammers of Albert Gudmundsson meer kansen te geven. Waar dit proces bij Ajax vloeiender verloopt, heeft Cocu kennelijk twijfels over de kwaliteiten binnen de jeugdopleiding of wil hij de hiërarchie in zijn eigen groep niet te snel doorkruisen. Dat laatste is een verdedigbaar standpunt, maar strijdt ook met de grote plannen die PSV met eigen jeugdspelers heeft.

Volledig scherm Jorrit Hendrix en Sam Lammers. Hendrix belandde even op de bank en Lammers kwam amper aan spelen toe. © ANP Pro Shots

Dips

Cocu startte in 2013 met een extreem jonge groep met onder anderen Zakaria Bakkali, Memphis Depay, Locadia, Santiago Arias, Zoet, Jorrit Hendrix en Adam Maher. Knapen die samen even de wereld verbaasden en daarna een van de grootste dips in de clubhistorie meemaakten. Het roer ging dus snel om. De komst van Bryan Ruiz in januari 2014 markeerde een tijdperk waarin een andere wind ging waaien en sindsdien brak geen enkel nieuw PSV-talent meer echt door. Bij Bergwijn is het zover nog niet en de net 20 jaar geworden Lammers heeft met 54 minuten eredivisie niet de tijd gekregen om meer van zichzelf te laten zien.