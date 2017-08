PSV heeft niet altijd een gelukkige hand met last-minute transfers

Aangezien PSV heeft aangekondigd dat er hoe dan ook een linksachter aangetrokken zal worden, zullen het een spannende 24 uur gaan worden. Gaat de Eindhovense club nog een konijn uit de hoge hoed toveren zoals dat in het verleden vaker gebeurde? Hieronder een overzicht van enkele opmerkelijke en niet altijd even succesvolle spelers die PSV vlak voor de transferdeadline binnen haalde.

Lees ook HSV geeft PSV duidelijk signaal: Santos mag niet weg Lees meer

Volledig scherm Marco van Ginkel en Marcel Brands bekrachtigen de transfer. © © PSV Media

Marco van Ginkel

In de winterstop van het seizoen 2015/2016 maakte Van Ginkel op het allerlaatste moment de overstap naar PSV. Technisch directeur Marcel Brands probeerde de middenvelder van Chelsea, die op huurbasis uitkwam voor Stoke City, al langer te porren voor een overstap naar PSV. Uiteindelijk werd de deal op 1 februari 2016 om 23:50 uur beklonken. Letterlijk op het nippertje. Het heeft PSV geen windeieren gelegd.

Volledig scherm Phillip Cocu (l) en Patrick Kluivert vieren de 5-1 van Cocu tegen Vitesse, die PSV het kampioenschap opleverde in het seizoen 2006/2007. © Jurgen Mols

Patrick Kluivert

Toen in 2006 Jan Vennegoor of Hesselink eind augustus naar Celtic vertrok, had PSV op korte termijn een vervanger nodig. De club kwam toen vlak voor de transferdeadline uit bij Kluivert, die op een dood spoor was geraakt bij Valencia en transfervrij mocht vertrekken. Kluivert werd bij PSV nooit zo'n succes als in zijn gloriedagen bij Ajax en Barcelona. Hoewel PSV dat seizoen kampioen werd, kampte de Amsterdammer met diverse blessures en werd hij vooral als pinch-hitter achter Arouna Koné gebruikt door trainer Ronald Koeman. Zijn eenjarige contract werd dan ook niet verlengd. Hij scoorde tweemaal en leverde drie assists af in dienst van de Eindhovenaren. Eén van zijn twee goals maakte hij tegen Ajax en PSV werd dat jaar met slechts één goal verschil kampioen ten koste van Ajax.

Volledig scherm Michael Reiziger in het shirt van PSV.

Michael Reiziger

De destijds 32-jarige Reiziger werd in 2005 door PSV aangetrokken om de ruimte in te vullen die was ontstaan na onder meer het vertrek van de verdedigers Young-Pyo Lee en Wilfred Bouma. Op de laatste dag van augustus zette de voormalig speler van Ajax en Barcelona zijn handtekening onder een tweejarig contract. Hoewel PSV in zowel 2006 als 2007 kampioen werd, heeft Reiziger nooit kunnen overtuigen in Eindhoven. Zijn contract werd dan ook niet verlengd.

Volledig scherm Michael Ball, een last minute-aankoop die bij PSV mislukte. © PRO SHOTS

Michael Ball

Ball werd net als Reiziger vlak voor het sluiten van de transfermarkt in 2005 door PSV aangetrokken. In zijn eerste seizoen voor PSV speelde hij vijftien officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. In het seizoen 2006/2007 kwam de linksback helemaal niet aan spelen toe, omdat de nieuwe PSV-trainer Ronald Koeman het niet in hem zag zitten, waardoor hij in de winterstop naar Manchester City vertrok. Mede doordat Ball voortdurend geteisterd werd door blessures was zijn verblijf in Eindhoven geen succes. Hij wordt zelfs één van de meest tegenvallende PSV'ers van deze eeuw genoemd. Bij het PSV-publiek stond de eenmalig Engels international bekend als 'Ball, die nie ken ballen'.

Volledig scherm Tim Matavz in het jubileum-shirt van PSV. © Maurice van Steen

Tim Matavz