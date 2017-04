PSV-icoon Harry van Raaij kan de rug op bij Bert Bovers

Van die plakplaatjes op je lichaam, Harry van Raaij (80) is er zelf geen voorstander van. Maar dat zijn beeltenis nu als tatoeage prijkt op de rug van Bert Bovers, dat vindt de oud-voorzitter van PSV toch wel een mooi eerbetoon.

Voor Bert Bovers (32), bestuurslid van PSV Fans United, was de keuze voor Van Raaij snel gemaakt. "Tatoeages zijn een soort verslaving en mijn rug heb ik gereserveerd voor PSV. Er was nog ruimte voor 2 flinke jongens. Vorige week is Harry op de rechterschouder gezet en Frits Philips op de linker. Twee iconen van de club. Frits heeft PSV zo ongeveer opgericht en in de tijd dat Harry voorzitter was speelde ze het mooiste voetbal dat ik heb meegemaakt."

Volledig scherm Bert Bovers van PSV Fans United heeft 2 tatoeages op zijn rug laten zetten. Een van Frits Philips en een van Harry van Raaij. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Bovers heeft bewust niet voor spelers gekozen. "Hoe dierbaar sommige mij ook zijn, het zijn toch passanten. Vroeg of laat kiezen de meeste voor het geld en zijn ze weer weg. Iemand als Harry hoort voor altijd bij PSV. Het is bovendien een hele sympathieke man. Met onze fanclub organiseren we ieder jaar het Harry van Raaij zaalvoetbaltoernooi. En dan komt Harry natuurlijk de prijs uitreiken. Als er een nieuwe wisseltrofee gekocht moet worden, trekt hij zonder problemen zijn portemonnee. Dat vind ik toch een mooi gebaar."

Nu het seizoen in een sof dreigt te eindigen, verlangt Bovers nog wel eens terug naar de tijd dat Van Raaij voorzitter was. "Harry vond dat het kapitaal van de club op het veld moest staan en niet op de bank. Er is later wel eens gemopperd dat hij de club slecht heeft achtergelaten, maar we hebben in zijn tijd wel veel sportieve hoogtepunten gekend. Dat onthouden de supporters."

Bovers is tevreden over het resultaat. "Een meesterwerkje, al zeg ik het zelf." Van Raaij zelf vindt een oordeel over de gelijkenis moeilijk. "Ik herkende mezelf in ieder geval wel. Mijn eigen vrouw vindt het overigens maar niks, zo'n foto van mij op de rug van een ander." Dat Van Raaij een portret van Bovers op zijn rug laat tatoeëren is dan ook ondenkbaar. "Maar het is een positieve actie van die jongen. Dat kan ik wel waarderen."

Ook met Van Raaij en Philips op zijn rug eindigt het seizoen van PSV ook voor Bovers waarschijnlijk in een sof. Had hij met zijn eerbetoon niet beter kunnen wachten op een succesvol jaar? "Onzin. PSV-supporter ben je in goede, maar vooral in slechte tijden. Van deze tattoo krijg ik geen spijt, al degraderen ze."