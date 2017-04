PSV kan nog voor spanning rondom wangedrocht zorgen

In Eindhoven is de afgelopen weken het besef ingedaald dat, afgezien van de Johan Cruijff Schaal, dit seizoen niets tastbaars meer oplevert. De tweede plek? Tja. Ajax zou in dat geval punten moeten laten liggen tegen Go Ahead Eagles (thuis) én tegen Willem II (uit). Die kans is minimaal, aangezien er geen reden is om te veronderstellen dat de aanstaande degradant erin slaagt om een of drie punten weg te slepen uit Amsterdam. Dat Ajax op de slotdag bij Willem II nog een tikkie krijgt, is niet uit te sluiten. Het doelsaldo van de Mokummers is echter 8 goals beter dan dat van PSV en dat moet voor de Amsterdammers voldoende zijn om de tweede plek in dat geval vast te houden.