PSV laat de geldbuidel rammelen voor Lozano: nu tussen 5 en 10 miljoen euro

Voor de camera van de NOS gaf hij in ieder geval toe dat PSV nu tussen de 5 en 10 miljoen euro heeft moeten spenderen. Wat daar verder aan bonussen nog bij kan komen, liet hij in het midden. Ook of ze er überhaupt zijn. Over de toekomstige revenuen voor de vorige club van Lozano, het Mexicaanse Pachuca, liet hij zich eveneens niet uit. Brands gaf wel aan dat de Mexicanen meedelen bij een verkoop van Lozano. "Zo zou je het kunnen noemen." In Mexico wordt aangenomen dat het om 30 tot 40 procent van de totale opbrengst bij een transfer gaat. PSV heeft wel honderd procent van de eigendom van Lozano verworven.