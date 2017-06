PSV legt nieuwe grasmat in het Philips Stadion

De afgelopen dagen verdween het oude gras, aangetast door de concerten van Guus Meeuwis, uit het stadion. Maandag is een enorme slag gemaakt met het aanleggen van de nieuwe mat voor seizoen 2017-2018. De vervangingskosten bedragen ongeveer 80.000 euro.

PSV speelt voor het eerst op 27 juli of 3 augustus op de nieuwe mat, in de derde voorronde van de Europa League. Waarschijnlijk speelt PSV eerst uit in dat toernooi.