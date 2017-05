De man gaf aan dat in de jaren zestig sprake is geweest van seksueel misbruik binnen de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en dat hij daarvan het slachtoffer is geworden. Dat het niet bij dit ene geval is gebleven, is volgens PSV niet uit te sluiten.

Aangrijpend

Bij De Volkskrant had hij een tijd daarvoor zijn verhaal al gedaan en afgelopen zaterdag publiceerden onderzoeksjournalisten van die krant zijn (anonieme) verklaringen en die van een oud-jeugdspeler van Vitesse. ,,Heel aangrijpend en verschrikkelijk dat dit is gebeurd", aldus PSV-directeur Toon Gerbrands, die lang sprak met de voormalig PSV'er, die geen naamsvermelding wil. ,,We zijn dankbaar dat hij de moed heeft getoond om ons te vertellen wat er is gebeurd." PSV heeft gegronde aanwijzingen dat het verhaal volledig klopt en de club roept eventuele andere slachtoffers op om zich bij de voetbalclub in Eindhoven te melden. "Dat kan heel eenvoudig door ons een mailtje te sturen via melding@psv.nl of door ons te bellen. Wij behandelen dit uiteraard volledig vertrouwelijk en discreet en betrokkenen kunnen vragen naar de vertrouwenspersoon van onze club", aldus Gerbrands.

Geen nieuwe meldingen

PSV ontving na de publicatie van afgelopen weekend nog geen nieuwe meldingen, maar sluit niet uit dat deze de komende weken zullen volgen. ,,Dit zijn heel ingrijpende beslissingen, iets melden of niet. We hebben daarvoor bij onze club wel expertise in huis, maar als het om heel veel meldingen zou gaan moet er waarschijnlijk meer gespecialiseerde hulp komen." Waarom het slachtoffer zo lang heeft gewacht met het vertellen van zijn verheel, is Gerbrands inmiddels wel duidelijk. ,,Hij heeft een gerespecteerde maatschappelijke carrière opgebouwd en heeft er mede daarom een hele tijd overheen laten gaan. Nu wil hij niet dat kinderen nog met deze situatie en degene om wie het gaat geconfronteerd zouden kunnen worden. Vermoed wordt dat deze persoon nog leeft", geeft de directeur aan. Meer in detail kan hij niet treden, omdat hij volledige vertrouwelijkheid heeft afgesproken met de tussen zijn 8e en 11e misbruikte man. De verdachte was in het verleden overigens niet bij PSV in dienst.

Justitie

,,Justitie heeft ons inmiddels ook benaderd en als er bij ons nieuwe informatie binnenkomt, kunnen we die in overleg met de gevers van de informatie delen. Of dit een topje van de ijsberg is, kan ik niet zeggen. Daarvoor is het te te vroeg en we moeten afwachten of er andere gevallen binnenkomen. We moeten echter niet naïef zijn en denken dat dit soort afschuwelijke dingen niet gebeuren. Bij PSV hebben we veel maatregelen genomen om het te kunnen voorkomen, maar helemaal uit te sluiten is het nooit. Onze medewerkers moeten bijvoorbeeld over een verklaring van goed gedrag beschikken en ook is er voor iedereen bij PSV een vertrouwenspersoon beschikbaar."

Commissie