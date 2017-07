PSV likt de wonden na Europese zeperd

EINDHOVEN - Slechter had het seizoen voor PSV niet kunnen beginnen. Niet alleen het resultaat, maar ook de uitstraling van de ploeg en het com- mentaar na afloop van de zeperd tegen NK Osijek zorgden voor gefronste wenkbrauwen en ergernis in Eindhoven.

Volledig scherm Steven Bergwijn, Gastón Pereiro en aankoop Hirving Lozano verlaten gedesillusioneerd het veld na de nederlaag tegen Osijek. © Kay int Veen

In Zuidoost-Brabant is de bouwvak nog niet eens begonnen en PSV staat al onder gigantische druk. De manier waarop het vlaggenschip van de club zich eergisteren voor een vol Philips Stadion presenteerde, sloot naadloos aan bij de mislukte eerste seizoenshelft van vorig jaar. De stemming op trainingscomplex De Herdgang was gisteren dan ook bedrukt. Alleen trainer Phillip Cocu en keeper Jeroen Zoet lieten zich bij de buitentraining zien. De rest van de basisspelers likte binnen de wonden, in de hoop om nog aanknopingspunten voor de return van volgende week in het snikhete Osijek te vinden.

De Kroaten boden die eergisteren niet en legden vooral pijnpunten bij de Eindhovenaren bloot, zonder dat ze alles uit de kast hoefden te halen. Ze gaven PSV de bal, vormden een compact blok, prikten alleen met beleid en lieten de Eindhovenaren in vertwijfeling aanvallen.

Quote Osijek kon in Eindhoven op papier niet winnen, maar vond de enige manier waarop het in de praktijk wel kon PSV werd niet van het kastje naar de muur gespeeld, maar had het kastje en de muur in eigen gelederen. De manier waarop de ploeg van Cocu zich in de eindfase de nek liet omdraaien, was helemaal onthutsend. Osijek kreeg corner op corner door de bal simpelweg maar aan te schieten tegen een stel wanhopige en radeloze PSV'ers. Het lepe team kon deze wedstrijd in Eindhoven op papier niet winnen, maar vond de enige manier waarop het in de praktijk wel kon. De fouten van PSV kwamen er en alleen op een penalty had Jeroen Zoet, die als een van de weinigen een voldoende scoorde, geen antwoord (0-1).

Afspraken

Cocu had na afloop weinig goede woorden voor zijn ploeg over en gaf ook aan dat een aantal afspraken niet is nagekomen. Met name de centrale verdedigers kregen een veeg uit de pan, omdat ze in balbezit steeds voor de voorzichtige aanpak kozen.

Cocu moest deze zomer toezien hoe zijn selectie een jas uitdeed en is wat dat betreft niet te benijden, maar koos zelf ook weer voor de weg van de minste weerstand. Hij had kunnen weten dat het opstellen van Daniel Schwaab en Nicolas Isimat-Mirin in een verdedigend blok geen sprankelende en vooral een weinig effectieve voorstelling oplevert. Vorig jaar bij Roda JC (0-0) liep PSV ook stuk met het tweetal, dat almaar risicoloos en lethargisch opereerde en geen greintje creativiteit aan de dag legde.

Volledig scherm Luuk de Jong, inmiddels aanvoerder-af, staat al na een wedstrijd in het nieuwe seizoen opnieuw ter discussie. © ANP Pro Shots

Cocu kan volgende week in Kroatië met zijn ploeg een catastrofe nog voorkomen, maar had de onbeholpen voorstelling van gisteren nog wel wat krachtiger kunnen veroordelen. Hij was wel ontevreden, maar volgens de coach was geen sprake van een blamage. Cocu en zijn volgelingen leefden in een andere wereld dan de 34.000 toeschouwers, die verbijsterd waren over het onvermogen van PSV, dat muurvast zat en ook Luuk de Jong weer zag worstelen. Bij de buitenwacht was zijn krediet al op en als er geen verbetering optreedt, staat De Jong ook intern heel snel ter discussie. Net zoals Cocu zelf bij een Europese uitschakeling in het begin van augustus in zwaar weer komt.

Volgens de leiding is PSV een club waarvoor geen excuses gelden. Bij een Europees exit voor het seizoen goed en wel begonnen is, wordt duidelijk of de directie dit adagium alleen met de mond belijdt.