PSV plakt hoofdprijs op basisspelers en om tafel met Maher bij uitblijven transfer

Met name een vertrek van Jeroen Zoet zou PSV buitengewoon slecht uitkomen, al is er met Eloy Room nu in ieder geval een eredivisiewaardige vervanger aan boord. "We moeten er rekening mee houden dat het kan gebeuren", aldus Cocu, die ook weet dat Zoet nog bij meerdere clubs op het lijstje staat. Met name Benfica heeft een oogje op de PSV-goalie, maar pakte tot op heden niet door.

PSV wil ook Santiago Arias niet meer kwijt, hoewel de clubleiding eerder nog dacht dat de rechtsback de snelste vertrekker in deze zomer zou zijn. En ook Nicolas Isimat-Mirin moet een pak geld opbrengen, bij een transfer. Minstens tien miljoen euro, zo heet het. Op alle hoofden van de huidige basisspelers zijn inmiddels hoofdprijzen geplakt, maar bij Luuk de Jong en Adam Maher is PSV wel bereid om in ieder geval mee te denken. Het contract van Maher loopt af en als er niks komt, gaat PSV alsnog met hem om tafel zitten, gaf Cocu gisteren aan. Hoe dat geïnterpreteerd moet worden, zei hij er niet bij. Verwacht wordt nog altijd dat Maher weg gaat, maar de coach is tevreden over de manier waarop hij zich manifesteert. "Als Adam in zijn huidige vorm en als speler met zijn ervaring van nu naar PSV was gekomen, was het misschien allemaal wel heel anders gelopen." En nu Cocu vorige week met een 'tien' speelde (Gastón Pereiro), zou Maher voor dit PSV als back-up totaal onverwacht nog van waarde kunnen zijn ook.