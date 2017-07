PSV tegen nummer 4 van Kroatië of nummer 5 van Zwitserland in Europa League

Isimat-Mirin over Nouri: Alles valt daarbij in het niet

13 juli VERBIER - De relativiteit van topvoetbal drong gisteren ook binnen bij PSV. Aan de andere kant was het spelletje zelf de manier om even aan de werkelijkheid te ontsnappen. De hele selectie was geschokt nadat het nieuws doordrong dat Ajax-collega Abdelhak Nouri door het noodlot is getroffen.