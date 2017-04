Daarbij was ook een bekerduel. Twee keer speelde de ploegen gelijk. Vorig seizoen was een van die keren, toen keeper Martin Hansen PSV in de slotseconden met een hakje op de 2-2 trakteerde. In 1991 won ADO voor het laatst thuis van PSV, met 3-0. Daarna bivakkeerde de Haagse ploeg een tijd in de eerste divisie. Nu lijkt ADO aan degradatie te ontsnappen, nadat het team door drie overwinningen boven de degradatiestreep is beland.