PSV verlengt het contract van Guardado niet

Zijn contract in Eindhoven loopt in juni 2018 af en de Mexicaanse vedette sluit een langer verblijf bij PSV momenteel nog niet uit. Gelet op zijn kansen op deelname aan het WK van 2018, nog altijd een doel van Guardado, zou hij best nog een seizoen in de eredivisie willen blijven.

Het is een publiek geheim dat de Mexicaan ooit nog in de Major League Soccer wil spelen. Het seizoen in de Verenigde Staten loopt van maart tot december en komende zomer is de transfermarkt open van 10 juli tot 9 augustus. Als Guardado zijn droom waar wil maken, moet zijn zaakwaarnemer Mario Ordiales in deze periode zien toe te slaan. Vorig jaar lieten PSV en de Mexicaan de mogelijkheden die er waren bewust lopen, in de hoop in de eredivisie een trilogie te realiseren. Nu zullen ze vooral de kansen op WK-deelname bij een nieuwe ploeg afwegen. Bij PSV was Guardado wat dat betreft verzekerd van het gewenste sportieve niveau. In de Verenigde Staten is hij vooral financieel verzekerd van een gouden periode. De salarissen die MLS-clubs betalen zijn openbaar en daaruit bleek onlangs al dat een transfersom en niet onaantrekkelijke bezoldiging niet het allergrootste probleem zullen zijn.