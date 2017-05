PSV verliest na 758 dagen de status van landskampioen, maar aan wie?

Vandaag neemt de club na 758 dagen afscheid van de status van landskampioen. In het thuisduel met PEC staat vanmiddag niets meer op het spel, behalve de eer. De grote vraag is alleen nog wie de nieuwe heerser wordt. Feyenoord heeft alles in eigen hand en genoeg aan een zege in De Kuip, tegen Heracles. De ploeg wacht al 6.234 dagen op het heroveren van de status van landskampioen, sinds PSV in het seizoen 1999-2000 kampioen werd in het jaar nadat Feyenoord de beste was in de eredivisie.