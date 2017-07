PSV via cocon naar Europees avontuur

PSV is klaar met de voetballer Adam Maher

22 juli EINDHOVEN - Adam Maher was vier jaar geleden na zijn komst de nummer 1-hit in Eindhoven en gaat de komende weken PSV in relatieve stilte verlaten. De middenvelder was zaterdag niet bij de presentatie van de spelersgroep van PSV op de open dag in het Philips Stadion en is ook niet ingeschreven voor de Europa League-duels van PSV.