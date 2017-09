PSV wierp lijn uit naar Janssen en Van Aanholt

EINDHOVEN - Vincent Janssen en Patrick van Aanholt waren spelers die PSV afgelopen zomer op de korrel had om de selectie te versterken. Janssen was in een vroeg stadium in de transferperiode in beeld om bij een eventueel vertrek Luuk de Jong te vervangen. Van Aanholt werd nog op de slotdag benaderd om linksback van PSV te worden, maar die poging strandde. Een komst van Janssen werd nooit echt concreet.