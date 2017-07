PSV zet zichzelf voor gek en heeft een externe spiegel soms nodig

Na het wonder van 8 mei 2016 ontstond in de zomer van 2016 bij de club een sfeer waarin het zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen nét iets te hoog werd. De titel werd niet als een wonder gezien, maar als een bevestiging van al het goede werk dat in Eindhoven was verricht. Heel lang geloofde PSV vorig seizoen opnieuw dat de prijzenjacht nog wel iets op zou leveren, waar het voor de buitenwacht allang duidelijk was dat het elftal uiteindelijk overal naast zou grijpen. Kritiek werd gepareerd en soms zelfs weggehoond of niet gewaardeerd. PSV had geen spiegel nodig en het was onzinnig om te veronderstellen dat Phillip Cocu en zijn staf de groep niet meer konden raken. De interne barometer stond op zonnig, terwijl die externe spiegel naar hele andere waarden uitsloeg.

Vurig

PSV lijkt vurig te hopen dat fans de doorgaans toch wat brave en mild stemmende items op psv.nl en het eigen twitteraccount als maatstaf voor hun beoordeling nemen. Maar zodra de resultaten uitblijven, ontstaan toch echt andere mechanismen. De clubleiding doet er goed aan om te koesteren dat de buitenwereld andere maatstaven hanteert dan de interne propaganda- en marketingmensen van de club, die betaald worden om PSV zo goed mogelijk te verkopen. De lat ligt extern hoog voor PSV, dat door de buitenwereld beschouwd wordt als een topclub. De club zou dat moeten koesteren en er niet boos om moeten worden. Kritiek kan altijd terzijde worden gelegd als deze inhoudelijk onzinnig oogt. De ogen sluiten voor alle externe signalen is echter even ongezond als onverstandig.

Reorganiseren

In werkelijkheid had PSV bij het titelmoment in 2016 al alle geluk van de wereld gehad, had het de handen dicht moeten knijpen en het moment moeten aangrijpen om flink te reorganiseren. Destijds zijn overigens ook beslissingen genomen, die zeer verdedigbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de verlenging van het contract van Luuk de Jong, die in 2015-2016 in de eredivisie grandioos presteerde. Daarover nu vallen, zou onredelijk zijn. PSV is in de zomer van 2016 wel van alle kanten gewaarschuwd voor het gebrek aan verversing in de aanval en kwam op dit punt uiteindelijk op de koffie.

Kwetsbaar

De grote verandering kwam pas deze zomer, maar betekent vooralsnog niet dat PSV sterker is geworden. De ploeg mist internationale ervaring en is vooral achterin erg kwetsbaar. PSV heeft nu nog de tijd om dat te repareren, met nog vijf hele weken waarin de transfermarkt open is. Misschien kan de belabberde thuisouverture tegen Osijek, waarin PSV een historische onvoldoende afleverde, later in het seizoen dus toch nog iets opleveren. PSV heeft bijvoorbeeld behoefte aan een linksbenige centrale verdediger, die van achteruit kan opbouwen, ziet eigenlijk iedereen die de selectie bekijkt.

Hitte