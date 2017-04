EINDHOVEN - PSV verhoogt de prijzen van seizoenkaarten voor eredivisieduels in het komende seizoen gemiddeld met 2,6%. Vorig jaar was dit nog 3,7%.

De verhoging ligt een stukje lager dan in de afgelopen 10 jaar, toen de prijzen gemiddeld met bijna vier procent per seizoen stegen. In een seizoen was er geen verhoging en in sommige jaren werd juist meer gevraagd van de trouwe fan. De geplande verhoging voor komend seizoen ligt wel hoger dan het CPI-cijfer (consumenten-prijsindex), dat de inflatie aangeeft. Momenteel ligt de geldontwaarding rond de 1,5 procent. De prijs van betaald voetbal wordt voor toeschouwers de laatste jaren structureel meer verhoogd dan de inflatie. Ook bij de andere profclubs is dit het geval.

Uitzonderingen

In tegenstelling tot de afgelopen jaren worden de PSV-kaarten niet allemaal ongeveer 2,6 procent duurder. In een aantal vakken bedraagt de prijsstijging maar 1,7 procent, terwijl deze in een beperkt aantal uitzonderingen ook naar 10 procent kan oplopen.

Prijsverhouding

PSV heeft geconstateerd dat de prijsverhouding tussen losse kaartverkoop en seizoenkaarten niet voor elk vak gelijk is. De club streeft ernaar dat de prijs van een seizoenkaart gelijk is aan de prijs van ongeveer 10 à 11 losse tickets voor een eredivisieduel voor dezelfde plek, zodat een seizoenkaarthouder een duidelijk voordeel heeft.

Volledig scherm PSV-seizoenkaarten gelden voor eredivisieduels, niet voor KNVB-bekerduels en zoals hier Champions League-wedstrijden. © Joep Leenen

Balans

In sommige gevallen is een seizoenkaarthouder nu al voordeliger uit dan iemand die zeven losse tickets koopt en soms is dat pas het geval als er twaalf losse tickets zijn gekocht. PSV wil meer balans in deze verhouding. Het prijsbeleid waar de club komend seizoen voor kiest, wordt de komende jaren voortgezet om dat beoogde evenwicht te verkrijgen.

Jongeren

De prijs voor de meeste seizoenkaarten van PSV ligt komend seizoen tussen de 275 en 600 euro. Jongeren die op de jongerenrang staan of met hun ouders in de zogeheten Family Corner zitten, zijn wel goedkoper uit.

Negen miljoen