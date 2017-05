Theaterproducent schoffeert clubiconen van PSV en weigert commentaar

PSV is woedend over de gang van zaken en de directie gaf vandaag al een toelichting. PSV en de Supportersvereniging PSV willen het geld dat via een lening in de musical is gestoken, in totaal 50.000 euro, terug. Zakelijk leider Wouter van der Horst van Het Nieuwe Theater weigerde woensdag de telefoon op te nemen en ook artistiek leider Sander Eckhardt wilde zijn mobieltje niet oppakken. Na alle eerdere aankondigende verhalen over de musical klapten de luiken bij de theaterproducent nu ineens dicht.