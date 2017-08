Transferonrust bij PSV neemt toe, spannende slotweek te gaan

Bij PSV wil Jeroen Zoet graag een transfer maken en kunnen ook Santiago Arias en Luuk de Jong nog vertrekken. Andersom wil de club liever vandaag dan morgen een nieuwe linksback aan boord hebben. Al anderhalf jaar had PSV kunnen anticiperen op een mogelijke overgang van Jetro Willems, maar er is nog steeds geen duidelijkheid nu de veilingklok richting vijf voor twaalf gaat.

De Jong

Woensdagavond werd duidelijk dat Luuk de Jong zijn loopbaan kan vervolgen op het hoogste niveau bij Bordeaux. De Fransen schudden al een paar weken aan de boom en hebben meer dan serieuze belangstelling voor de spits van PSV. Bordeaux wil hem het liefst snel naar Zuidwest-Frankrijk halen, maar zit met een probleem. De Jong zit in de wachtkamer omdat de Fransen eerst duidelijkheid moeten hebben over de toekomst van hun huidige aanvaller Diego Rolan. De Jong kan hem bij een transfer opvolgen en vertrekt dan na drie seizoenen bij PSV. Onduidelijk is nog of PSV een vervanger wil halen.

PSV wil ongeveer 8 miljoen euro voor de voormalige top- en kopscorer ontvangen. De club stelde gisteren via directeur voetbalzaken Marcel Brands in een reactie 'nog niet gesproken te hebben met iemand van Bordeaux'. Franse bronnen bevestigen niettemin dat de fase van oriënteren en voetjevrijen allang voorbij is, al is nog geen sprake van een officiële deal. De persoonlijke eisen van De Jong vormen in ieder geval geen beletsel voor een overgang en hij is ook daadwerkelijk tot een persoonlijk akkoord gekomen met Bordeaux. Zaakwaarnemer Louis Laros wil, zoals altijd, niets zeggen. Hij is op de hoogte van de prijs die PSV wil ontvangen en Bordeaux moet met PSV nog een akkoord zien te bereiken, als de Franse club doorpakt.

Zoet

Volledig scherm Jeroen Zoet kan ook nog vertrekken bij PSV, maar een concreet bod was er ook gisteren niet. © Thomas Bakker

Voor Zoet had zich tot gisteren volgens PSV nog niemand gemeld en ook het lang verwachte bod op Arias van Swansea City was er gisteren volgens PSV nog niet. Op het hoofd van Arias staat een vraagprijs van zo'n 15 miljoen euro en PSV is bereid om bij dubbelcijferige biedingen te gaan praten.

Douglas Santos