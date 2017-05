Twee nieuwe meldingen van misbruik bij PSV

In topsport gelden geen excuses, maar wel voor Marcel Brands

9 mei EINDHOVEN - Toegegeven, het is misschien een wat flauwe kop boven dit stukje. Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV gebruikt vaak kernachtige statements om duidelijk te maken dat verliezen en winnen in topsport dicht bij elkaar liggen. Ook bij net-niet is sprake van verlies en daarvoor gelden in zijn optiek geen excuses. Goed verhaal en lekker kort ook. Prima.