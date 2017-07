Van Ginkel begint aan derde flex-contract bij PSV: 'Het is prettig er een keer vanaf het begin bij te zijn'

Gisteren beleefde hij in de Zwiterse Alpen de eerste werkdag van zijn derde flex-contract bij PSV, dat nu geen vijf maar twaalf maanden duurt. Van parttimer gaat hij nu dus naar fulltimer en opnieuw wil de 24-jarige allround-middenvelder de ploeg sterker maken en een meer leidende positie pakken. Hij wil best kwartiermaker worden en zijn. ,,Ik loop daar niet voor weg'', zegt hij over de nieuwe route die volgt.

Even terug naar het begin van dit jaar. PSV had in de competitie een forse achterstand opgelopen, liep vast in veel wedstrijden en verkrampte op de penaltystip. Met Van Ginkel erbij werd het pruttelende motortje wat opgevoerd en pakte PSV in de eredivisie het puntengemiddelde van de seizoenen daarvoor weer op. ,,Het is jammer dat we in de winter al tegen zo'n achterstand aankeken'', zegt hij als zijn eerste training in Zwitserland erop zit.

Volledig scherm Marco van Ginkel maakte de afgelopen twee seizoenen 15 goals in 28 wedstrijden. © Pro shots

Van Ginkel straalt zelfvertrouwen uit, dat is te zien tijdens de rondo's. ,,Het is natuurlijk een voordeel dat ik hier al eerder geweest ben. Het is prettig om ook een keer vanaf het begin van het seizoen erbij te zijn en ik heb nu invloed op de resultaten in de eerste helft.''

Kaarten

De nieuwe uitleentransfer vanuit Chelsea ging niet vanzelf. ,,Ik heb vrij snel alle kaarten op PSV gezet en de belangstelling van andere clubs maar een beetje weggekeken. In eerste instantie was het de bedoeling dat ik aan PSV verkocht zou worden, maar dat bleek geen haalbare optie. De bedragen lagen te ver uit elkaar. Daarna is er gekeken naar andere alternatieven, zoals verhuur.'' De man met de krachtige bovenbenen verlengde zijn contract bij Chelsea (tot 2020, red.) en daarna kwam er toestemming om weer een seizoen naar Eindhoven te verkassen. Of ze Engeland nog echt in hem geloven voor het eerste elftal in de Premier League? ,,Je weet het nooit'', zegt Van Ginkel.

Turkije

Er lagen opties om naar Spanje, Turkije en misschien een andere club in Engeland te verkassen. ,,Ik weet wat PSV me te bieden heeft en andersom, dus we hadden elkaar heel snel gevonden. Nu Chelsea nog en zo snel mogelijk weer aansluiten, was het doel. Dat duurde een paar dagen langer dan ik dacht, maar vandaag sta ik er gelukkig weer. Ik heb eerder in uitleenperiodes bij AC Milaan en Stoke City gespeeld en vond het prima om weer in de eredivisie te blijven. In een leidende rol? Ja, ik begrijp dat er nu een aantal spelers vertrokken is en dat er meer van me wordt verwacht.''

Verantwoordelijkheid