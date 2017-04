De coach van PSV paaide na kritiek de spits, die de afgelopen jaren zoveel cruciale goals voor PSV maakte en de club vorig seizoen mede naar het kampioenschap kopte.

Zelfs Jürgen Locadia toonde medeleven richting de geplaagde nummer 9 van PSV. De net teruggekeerde aanvaller, die zich twee jaar geleden na een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon vertwijfeld afvroeg hoe hij ooit die grote reus en veelvraat zou moeten verdringen, gaf nu aan dat de thuisfans hard oordelen over De Jong. Afgelopen weekend kreeg Locadia bij rust plots de voorkeur boven De Jong, die dus niet meer onaantastbaar is.

Medeleven

Medeleven van een medespeler of de coach is een van de ergste dingen die een topsporter kan overkomen. De ernst van zijn vormcrisis is daarmee direct duidelijk. Natuurlijk is Luuk de Jong belangrijk geweest voor PSV, maar het zijn herinneringen waarop hij niet meer kan teren en dat weet de Achterhoeker maar al te goed. De Jong zit in het verdomhoekje, moet zich terug knokken en maakt mee wat eerder bijvoorbeeld Marcus Berg en Tim Matavz bij PSV ondervonden. Een spits die te weinig scoort in een PSV-team dat geen kampioen wordt, belandt vol in de frontlinie. Van een 'contract voor het leven' naar 'weg ermee' is soms een kleine stap.

Volledig scherm Luuk de Jong verlengde vorige zomer zijn contract bij PSV, destijds een logische beslissing. © Toin Damen

Jaren zocht PSV na het afscheid van Mateja Kezman (in 2004) naar een scorende centrumspits. Wat de club ook probeerde, bijvoorbeeld met Jeremain Lens, Jan Vennegoor, Matavz of Danny Koevermans, het lukte nooit meer om een aanvaller te vinden die rond de 30 goals kon maken. Met Luuk de Jong leek PSV voor jaren verzekerd van een winstpakker in de voorhoede, goed voor minstens 20 tot 25 goals per seizoen. Vandaar dat zijn lucratieve contractverlenging van vorige zomer meer dan logisch was. PSV dacht daardoor dat het nauwelijks nog extra doelpunten hoefde in te kopen.

Misrekening

Volledig scherm Luuk de Jong knokt zich elk duel leeg bij PSV. © Henk Jan Dijks

Het bleek een niet te voorziene misrekening. De cijfers van De Jong komen nu niet in de buurt van zijn eerdere gemiddeldes: 8 goals in 30 wedstrijden staan op het bord. Marco van Ginkel maakte er in 11 wedstrijden eentje minder, verdediger Héctor Moreno heeft al zes keer gescoord. De Jong mist niet alleen kansen. Zijn aannames en balbehandelingen zijn dit seizoen ook niet van een niveau waar PSV veel mee kan. De aanvoerder knokt zich elke wedstrijd voorbeeldig leeg voor de ploeg, maar een individuele beloning of hoogstandje was er zelden. De Eindhovense achterban heeft het even gehad met de spits, die na weer vier wedstrijden zonder goal in het Philips Stadion kop van Jut is. De Jong speelde zondag zijn 95e eredivisiewedstrijd voor PSV en miste in de eerste helft dé kans om zijn 55e goal te maken. Statistieken die hij vooral aankleedde in de vorige twee seizoenen.

Pech

Volledig scherm Tegen Atlético Madrid zag De Jong een glaszuiver doelpunt afgekeurd worden. © Joep Leenen

Al in de voorbereiding op het huidige jaar hielp De Jong tegen FC Eindhoven een niet te missen kans om zeep en verzuimde hij PSV naar winst in de Lichtstadderby te schieten. In retrospectie sluit het moment naadloos aan bij de rest van zijn seizoen: PSV heeft dit jaar een andere Luuk de Jong in de gelederen dan de laatste twee seizoenen. Pure pech (onder andere een afgekeurde goal tegen Atlético Madrid), kaarten voor commentaar op de leiding en moeizaam veldspel kleuren zijn seizoen, naast een paar succesjes.

Marktwaarde

Volledig scherm Luuk de Jong werd eerder dit seizoen eenmaal gepasseerd, tegen Atlético Madrid. © Joep Leenen

En nu? Zoals PSV overwinningen nodig heeft, moet De Jong weer doelpunten achter zijn naam zien te krijgen. Na drie topseizoenen in de eredivisie (waarvan een bij FC Twente) is zijn marktwaarde nu gekelderd, terwijl zijn PSV-contract nog lang loopt (tot 2020). Hij verdiende en kreeg veel krediet, maar zondag was de maat ook voor Cocu vol. Niemand hoeft echter verbaasd te zijn wanneer de coach hem zaterdag tegen ADO toch weer in de punt posteert, met Locadia links naast hem.

Gissen

Volledig scherm Luuk de Jong kreeg dit seizoen vier gele kaarten wegens 'praten' richting de scheids. © Kay int Veen