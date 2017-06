Velddrielse Ajax-spits klaar voor finalestrijd tegen PSV; 'het kan een pittig potje worden'

VELDDRIEL - Marjolijn van den Bighelaar won met de voetbalsters van ADO Den Haag al eens de titel en de beker. Met Ajax is de ex-speelster van PSV uit Velddriel dit seizoen al kampioen. Vrijdagavond wacht in Den Haag de bekerfinale.

Wat moet het momenteel fijn zijn om voetbalster te zijn van Ajax. Het vrouwenteam uit Amsterdam pakte een paar weken geleden voor het eerst in haar bestaan de titel in de eredivisie vrouwen. De ploeg verloor in het hele seizoen slechts één keer. Vanavond wacht bovendien PSV in de finale van de KNVB-beker. Het duel in het Kyocera Stadion in Den Haag begint om 19.30 uur.

Twee prijzen in één seizoen. Aanvalster Marjolijn van den Bighelaar (26) heeft er stiekem al van gedroomd. Heel bijzonder natuurlijk, maar voor haar zou het geen unicum zijn. Zij en ploeggenoten Merel van Dongen en Lucienne Reichardt flikten dat kunstje al eens met ADO Den Haag.

Opgestroopte mouwen

Op basis van het topseizoen dat Ajax draait, zou het niet verrassend zijn als het team de beker pakt. Er zit alleen een adder onder het gras en dat is geen klein slangetje. De hoofdstedelingen verloren dit seizoen dan pas één keer, dat was uitgerekend van PSV. Het werd 1-0, Kirsten Koopmans scoorde. ,,Voor PSV is dit de enige prijs die ze dit seizoen kunnen pakken", weet Van den Bighelaar. ,,Ze zullen ons met de mouwen opgestroopt te lijf willen gaan. Het kan een pittig potje worden."