VIDEO: 'PSV-mirakel' brengt Harry's bijeen

Waarom moet iedereen een kaartje kopen voor musical Geheimen van De Herdgang? Harry van Raaij en Harry van Raaij beantwoorden de vraag in koor: ,,Omdat het zo goedkoop is”, zeggen ze met een vette knipoog. De imitatie-Harry (acteur Erik van Muiswinkel) geeft een toelichting op deze stelling: ,,Harry is altijd een handelsman geweest. Hij kocht Romario voor twee harinkjes en een grabbelton. Later is hij voor vele miljoenen weggegaan.” (Om precies te zijn: voor 10 miljoen gulden).

In de catacomben van het Philips Stadion maakt Van Muiswinkel (55) gauw een selfie met Harry (80). In zijn PSV-kostuum lijkt hij zeker op de Van Raaij van pakweg 25 jaar geleden. ,,Maar het hoeft niet heel precies te zijn. Het gaat erom wat je als acteur doet.” In het tv-programma Studio Spaan wist Van Muiswinkel begin deze eeuw de toenmalige PSV-preses op hilarische, maar nooit krenkende manier te imiteren. ,,Daar had ik bewondering voor”, zegt Van Raaij.

In 2007 kroop Van Muiswinkel nog eenmaal in de huid van de oud-voorzitter. Hij maakte een gesproken voorwoord voor Van Raaij's biografie, te zien op een dvd die bij het boek hoort. ,,Ik had niet gedacht dat het ooit weer zou gebeuren. Maar opeens dook dit PSV-mirakel op”, aldus Van Muiswinkel over het verzoek om het club-icoon te spelen in de musical. ,,Ik heb zijn biografie erop nageslagen; nu ben ik bezig met een Van Raaij-studie.”

Van Kemenade

De productie van Het Nieuwe Theater uit Eindhoven (1 en 2 september te zien in het Philips Stadion) gaat voor een belangrijk deel over de warme clubcultuur van PSV. 'Peetvader' Harrie van Kemenade speelde een cruciale rol bij het ontstaan van die sfeer. De voormalig beheerder van het spelershome op het trainingscomplex, die in 2014 op 79-jarige leeftijd overleed, wordt in de musical vertolkt door acteur en stand-up comedian Steef Cuijpers.

,,Vrij heftig”, zegt de geboren en getogen Eindhovenaar over zijn rol. Hij heeft Van Kemenade nooit gekend. Met hulp van Harrie's zoon Paul en dochter Liesbeth - de tweeling die nu het spelershome op De Herdgang runt - probeert hij een beeld van de pater familias te krijgen. ,,Ik heb hen woensdag ontmoet en was best zenuwachtig. Ik ga tenslotte hun vader spelen. Ik kan me ook baseren op beeldmateriaal. De verhalen zijn prachtig. Het wordt een hele uitdaging.”