Wie van de drie wordt spits in het nieuwe PSV?

EINDHOVEN - Sam Lammers en Jürgen Locadia hijgen Luuk de Jong in de nek in de jacht op een plaats in de punt van de aanval van het nieuwe PSV.

Het was vorig jaar een totaal overbodige vraag. Luuk de Jong was de eerste spits van PSV en daarmee basta. En nu? De Jong lijkt nog steeds een streepje voor te hebben op de rest, maar het is onderhand kiele-kiele. ,,Ik heb niet het idee dat er in de onderlinge verhoudingen iets verschoven is", zei Jürgen Locadia er dinsdag over in het Zwitserse Verbier.

PSV sjouwt, zwoegt, sprint en voetbalt deze week tussen de Alpen nabij de Frans-Zwitserse grens. Op dezelfde plek bereidden de Eindhovenaren zich vorig jaar vol bravoure en zelfvertrouwen voor op het nieuwe seizoen. Wie deed PSV na twee titels nog wat?

Knokken

Nu is het de locatie waar PSV zichzelf weer terug moet vinden na tien belabberde maanden. Het wordt knokken en misschien ook wel bidden en smeken om uit de impasse te geraken.

Locadia keek dinsdag alvast vooruit naar de strijd om de spitspositie bij PSV. De Jong heeft volgens hem dus nog steeds de status van eerste man voor de plek van nummer 9 bij de Eindhovenaren. Maar wat gebeurt als later deze maand aanwinst Hirving Lozano bij de ploeg komt en Locadia misschien zijn plek op links moet afstaan?

,,Luuk stond zaterdag in de oefenwedstrijd tegen RKC als centrumspits opgesteld en ik op links. Dat zal de trainer vast niet voor niets hebben besloten. Luuk was en is ook gewoon de aanvoerder", aldus Locadia.

Het ging in Waalwijk weer mis bij De Jong, die een penalty en een paar kansen verprutste. Uitgerekend de man die zich dat niet kon veroorloven, startte opnieuw met een katterig gevoel in de voorbereiding. Vanavond krijgt hij tegen FC Sion en zondag tegen AS Monaco weer kansen om zich bij PSV te bewijzen. De Jong weet dat het nodig is om eindelijk weer te bevestigen. Sinds 18 februari scoorde hij voor PSV maar één keer en daar kwam ook zaterdag geen verandering in.

Tevreden

Locadia durft niet te speculeren over een wisseling van de wacht en wil ook niet oncollegiaal zijn. Hij speelt graag als linksbuiten en is tevreden met elke seconde speeltijd, maar uit zijn hart sprak vroeger altijd de wens om de centrumspits van PSV te worden.

Ondertussen dient zich bij PSV naast Locadia nog een alternatief voor die plek aan: Sam Lammers timmert aan de weg. De jeugdspits kende een ijzersterk slot in het vorige seizoen en zit in een fase waarin hij nieuwe bovengrenzen aan het ontdekken is. In zo'n periode maken spelers vaak de grootste ontwikkeling in hun carrière door.

Sportief gevecht

De Jong, Lammers of Locadia? Voor trainer Phillip Cocu lijkt de strijd om de plek als nummer 9 een open sportief gevecht, waarbij De Jong nog iets meer dan het voordeel van de twijfel geniet.

Twee jaar geleden had Locadia dat niet voorzien. Hij loodste PSV nabij de plek waar de ploeg nu traint met twee treffers langs Olympique Lyon, maar klonk toen bedeesd en bedremmeld. Hoe moest hij in vredesnaam ooit de onomstreden De Jong uit het elftal spelen?