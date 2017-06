Willems op weg naar uitgang bij PSV, onder meer interesse van Galatasaray

Guardado kan naar Amerika, Willems wekt interesse op

20 juni EINDHOVEN - Andrés Guardado kan komende zomer al de switch naar de Verenigde Staten maken. Mogelijk neemt Los Angeles FC hem over van PSV, om hem daarna nog een halfjaar te verhuren. PSV is bekend met de interesse, die zich nog niet heeft vertaald in een concreet bod. Ook vanuit Europa is overigens geïnformeerd naar Guardado, die eerder door ESPN al aan Los Angeles is gekoppeld.