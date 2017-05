EINDHOVEN - Het seizoen van PSV is compleet mislukt. Na PSV-PEC Zwolle van zondag wil alles en iedereen bij en rondom de club direct door naar voetbaljaar 2017-2018. Een sportboek of kroniek van dit jaar zal weinig verkopen opleveren. Toch een overzicht waar het nu precies fout ging. Zeven zonden voor de zwanenzang van zondag.

Augustus 2016: PSV- FC Groningen 0-0

1. De meeste PSV-supporters zijn eind augustus terug van vakantie en gaan er eens goed voor zitten. PSV gaf vol gas tegen FC Groningen en dwong bijna dertig doelkansen af. De een nog mooier dan de andere. Linkervoet, rechterbeen, hoofd, schouders, knie en teen: PSV scoort niet. De bal wilde er niet in en het bleef 0-0. Een incident, zo veronderstelde iedereen in Eindhoven. Wat heel PSV dan nog niet weet, is dat een ongekende periode van doelpuntendroogte in aantocht is. Al vrij snel is duidelijk dat Luuk de Jong hét niet heeft.

Volledig scherm Eric Botteghin zorgt ervoor dat PSV in de eredivisie het hele seizoen achter de feiten aan loopt. © ANP Pro Shots

September 2016: PSV-Feyenoord: 0-1

2. PSV is de ploeg die in uitwedstrijden de schrik van de eredivisie is. Nadat de deceptie tegen FC Groningen is verwerkt en PSV uit NEC oprolde, kwam Feyenoord op bezoek. PSV domineerde lang en had opnieuw grote moeite om thuis te scoren. Tot overmaat van ramp gaf de ploeg totaal onnodig een tegengoal weg in de slotfase. PSV verloor en komt de achterstand het hele seizoen niet meer teboven. In Rotterdam groeit juist het besef dat dít voetbalseizoen dé gelegenheid biedt voor eindelijk een zegetocht op de Coolsingel.

Volledig scherm PSV vliegt op Het Kasteel uit de boeken. © Pro Shots

Oktober 2016: Sparta-PSV: 3-1

3. PSV moest na een even beschamende als onthutsende vertoning op Het Kasteel het bekertoernooi al in oktober verlaten. Het veroveren van de KNVB-beker had de ploeg nu in de groepsfase van de Europa League kunnen brengen, maar PSV kreeg bij Sparta geen poot aan de grond en oogde ongeïnspireerd. Een klap in het gezicht ook voor ‘bekerkeeper’ Remko Pasveer en de meegereisde uitfans, die woedend waren na de wanvertoning. Phillip Cocu erkende dat zijn ploeg ondermaats presteerde en zag de kans op een ‘dubbel’ vervliegen.

Volledig scherm PSV probeert wat het wil, maar krijgt geen poot aan de grond tegen FK Rostov. © Joep Leenen

December 2016: PSV-FK Rostov: 0-0

4. De taaie Russen van FK Rostov dreven Ajax en PSV dit seizoen tot wanhoop. Rostov bezorgde de Europa League-finalist van dit seizoen in de zomer een van de slechtste avonden van dit seizoen en zorgde ook voor de roemloze eliminatie van PSV in de Champions League. In een alles of niets-duel in december koos trainer Phillip Cocu voor een behoudend concept, waarbij hij via offensieve wissels alsnog iets wilde forceren. Rostov gaf PSV na een droog najaar in Eindhoven ook al geen gieter om de onvrede en het dorre doelsaldo te besprenkelen met goals.

Volledig scherm Jeroen Zoet en PSV zijn het haasje nadat hij de bal over de doellijn trekt. © Kay int Veen



Februari 2017: Feyenoord-PSV: 2-1

5. Het slappe begin van PSV in de voor de Eindhovenaren (ogenschijnlijk) allesbeslissende wedstrijd in De Kuip in februari zit veel PSV-supporters tot op de dag van vandaag niet lekker. PSV werd in de eerste minuten compleet overlopen door Feyenoord, dat in de raaspartij vergat om vaker dan eenmaal te scoren. Nadat Gastón Pereiro PSV alsnog liet juichen en Steven Bergwijn een grote kans op de 1-2 miste, werd keeper Jeroen Zoet de schlemiel van de dag. In De Kuip staat doellijntechnologie en Zoet trok de bal na een situatie voor de goal zelf over de lijn.

Volledig scherm Foute boel in Enschede voor PSV, waar Andrés Guardado met balverlies de 2-2 inleidde. © Lars Smook

April 2017: FC Twente-PSV

6. PSV kon zich niks meer veroorloven in de eredivisie en hield zichzelf ondanks het verlies in De Kuip voor dat er nog een miniem kansje was op het kampioenschap. De strijd om de tweede plek was wel open en PSV had deze na een serie overwinningen weer in eigen hand. In Enschede was Andrés Guardado met knullig balverlies in de slotfase degene die het lot van PSV bezegelde. De sterkhouder van de afgelopen seizoenen kon wel door de grond zakken nadat zijn risicovolle optreden leidde tot een tegengoal die PSV weer twee punten kostte. Weg titel en de tweede plek uit zicht.

Volledig scherm Phillip Cocu na ADO-PSV. Het is voorbij voor dit seizoen, beseft hij. © Jasper Ruhe

April 2017: ADO-PSV: 1-1